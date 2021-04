Sygeplejersker ryster på hovedet: 42.000 kr. i løn

- Jeg vil virkelig gerne have det job, de regner ud fra.

- Har været sygeplejerske i 20 år, og selv med pension og tillæg og særlig feriegodtgørelse kommer jeg ikke over 36.000

- Gad vide hvor tallene kommer fra.

Helt urealistiske tal

Sådan skriver Karen H i en af de 1500 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om sygeplejerskers løn - og deres krav om at få mere. DR har nemlig fået den største arbejdsgiver, Danske Regioner, til at løfte sløret for, hvad deres lønstatistikker viser. Og de nyeste løntal viser, at en ikke-ledende sygeplejerske i 2021 får en bruttoløn på 42.784 kroner. Og at lønnen er steget 21,2 procent de seneste ti år.

- Det er jo helt urealistiske tal!

- Hvis jeg som sygeplejerske fik den løn de påstår, var der jo intet at klage over.

- Men realiteten er en helt anden!!

- Jeg fatter ikke, at man kan se de tal og tro det er virkeligheden med alle de lønsedler, der er delt gennem det sidste år.

- Det er for langt ude og helt forkert.

Trist at folk får ondt i røven

- Trist så mange skal få ondt i røven over, at sygeplejerskerne endelig(!) står sammen og siger nej, siger vi er mere værd og at vi vil have en ordentlig løn for vores arbejde og enorme ansvar, skriver Natascha S. og Kamille G. kunne ikke være mere enig:

Seriøst???!!! Hvilken sygeplejerske får 42.000 kr om måneden???

- Det er jo fuldstændig sygt!! Jeg er sygeplejerske, jeg er almindelig basis sygeplejerske, uden ledelsesansvar.

42.000: Folk får ondt i røven

- Da jeg sidste år arbejdede på 37 timer om ugen var min løn inkl pension og ALLE tillæg (dvs ulæmpe, osv) på 32000 kr om måneden.... der er i hvert fald ikke nogle af de sygeplejerske kollegaer jeg har der tjener 42.000 kr om måneden, heller ikke engang hvis De har specialuddannelse i forskellige specialer eller kun arbejder nattevagt...

- Det er et FULDSTÆNDIGT forskruet billede....

- 42.000. Ja, gid det var så vel, skriver Kamilla.

23.000 og 40.000

For fire år siden viste sygeplejerske Rikke C sin lønseddel til hele Danmark - den viste lige over 23.186,92 kroner før skat for 30 timer. Og i efteråret kunne nationen! vise en lønseddel fra en anden sygeplejerske, der var oppe på mere end 40.000 før skat for en arbejdsmåned med overarbejde og tillæg. Hun blev så også bedt om at gå ned i løn.

DSR - Dansk Sygeplejeråd - har netop indgivet et strejkevarsel til arbejdsgiverne. Konsekvensen af varslet er, at sygeplejerske fra natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj vil kunne påbegynde den varslede strejke. DSR understreger, at man ikke på forhånd vil udelukke et forhandlingsresultat med arbejdsgiverne.