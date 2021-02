Sygeplejersker til direktører: Bullshit

- Sjovt nok den samme dumme undskyldning, som bruges på andre sygehuse i Region Snyd, hvor cheferne fik møvet sig foran i køen.

- Fyr de ansvarlige.

Direktøren fik vaccine: Rengøringsdamen fik ikk'

Ikke i frontlinje

Sådan skriver John A. i en af de kommentarer, der er skrevet på jydskevestkysten.dk om de direktører på Sygehus Lillebælt, der har fået corona-vaccine, selv om de ikke er i frontlinjen - og om de medarbejdere, der mener, at ledelsens forklaring er 'bullshit'.

Der var ikke andre - og de skulle bruges

For ligesom sundhedsdirektører og ledelsespersoner fra Sjælland og Fyn har meddelt medierne, så fik de to direktører - og andre ikke-frontlinje-medarbejdere fra Sygehus Lillebælt - nemlig muligheden for et skud vaccine, fordi den allerede var blandet og skulle bruges. Og at cheferne var de eneste, vaccinepersonalet, kunne komme i kontakt med:

Men der er altid plejepersonale i huset

- Der var tale om en her og nu-beslutning, fordi vaccinerne er meget skrøbelige og skal bruges stort set med det samme, når de er trukket op.

- De kan heller ikke tåle at blive flyttet, skriver sygehusets kommunikationschef, men avisen har altså talt med medarbejdere, der forståeligt nok ikke ønsker at stille op med navn, der synes, at forklaringen lyder mystisk:

Forarget: Direktører kom foran i vaccine-køen

Det er da ikke i orden

- Der er altid plejepersonale og portører i huset, siger de anonyme medarbejdere, der er ekstra forargede, fordi mindst fire ansatte på Sygehus Lillebælt i samme periode er blev smittet med covid-19.

- Der er da ikke i orden!

- Selv har jeg ikke fået den endnu. Det er o.k., der er sygeplejersker, der er endnu mere i front end jeg.

- Men hvor mange chefer skal snige sig ind før min lungesyge far og min mormor på næsten 94, skriver Ida H. ( der er sygeplejerske) i en af de andre forargede kommentarer, men hvad tænker du?