Synes Ida fik lov at tale alt for meget

nationen! har modtaget et brev fra en række vindmølleplagede danskere, der er kede af et DR-program. De synes, at Ida Auken, som var 'på besøg i virkeligheden', talte for meget og lyttede alt for lidt

- Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller tager skarpt afstand fra Danmarks Radio’s udsendelse ’Realitytjek: Ida Auken og vindmøllenaboerne’

- Realitytjek’ er en vildledende benævnelse for denne udsendelse. Det er ikke vindmøllenaboernes realitet, Danmarks Radio afspejler.

- Der mangler faktuelle informationer om vindmøllestøj og om de naboer, der har måtte forlade deres nu ubeboelige hjem.

DR og vindmølledronningen

- Først og fremmest betragter vi udsendelsen som et forsøg på at profilere personen Ida Auken som Danmarks forkæmper for den nuværende regerings klima- og energipolitik.

- DR fik fremstillet Radikale Venstre’s Ida Auken som hele landets vindmølledronning, der gavmildt forkynder budskabet om 'det store billede'.

- Nogle skal bringe ofre, og Ida Auken sagde det meget klart: 'Jeg er repræsentant for alle de mennesker, der gerne vil have, at Danmark kan lede verden.'

Snakkede i 90 minutter og blev klippet ned

Sådan indleder Henriette V fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller et brev til Ekstra Bladet om, at vindmøllenaboer føler sig snydt af Danmarks Radio – og føle sig som statist i en fan-udsendelse om Ida Auken.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller er ikke de eneste, der har reageret på udsendelsen 'Realitytjek: Ida Auken og vindmøllenaboerne'. På DR Nyheders Facebook har mere end 200 kommenteret den, og ganske mange af dem mener også, at politikeren fik for meget taletid og slet ikke lyttede til det, naboerne sagde.



Henriettes brev - som Ida Auken kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Vi blev brugt som statister

- Vindmøllenaboerne sidestilles i DR-programmet ikke med Ida Auken, men bruges derimod udelukkende som statister i DR's iscenesættelse af Ida Auken.

- Samtalen med naboerne tog 90 minutter, men blev klippet ned til få minutter.

- Ida Auken fik derimod rigelig lejlighed til at udfolde sine personlige synspunkter, mens naboerne ikke fik en chance for at få deres budskab ud til offentligheden.

- Informationerne om vindmøllestøj i udsendelsen var i vores ører vildledende, og den viste tekst på skærmen vedr. opvaskemaskiners støj var åbenlyst manipulerende.

- Man kan ikke retteligt sammenligne lydtrykket fra gigantiske vindkraftanlæg med støjen fra et husholdningsapparat.

- Nogle af mødets deltagere har disse kommentaren om deres medvirken:

Føler mig direkte misbrugt

- Jeg føler mig direkte misbrugt. Jeg har kun været statist i Ida og vindmølleindustriens propagandaspil for opstilling af kæmpevindmøller, godt hjulpet af DR.

- De alvorlige problemer vedrørende lavfrekvent støj og vibrationer blev elegant undgået. Der var ingen lyst til at høre om dette, men Idas ustandselige gentagelser om støjgener, når en bil kørte forbi, gjorde mig vred, for det er INTET i forhold til generne fra kæmpevindmøllerne, der kører 24/7/52.

- At mine to børn har søvnproblemer pga. lavfrekvent støj var der heller ingen lyst til at tale om, siger vindmøllenabo Christine Fredensborg-Fogtmann, der bor 597 meter fra to vindmøller med en højde på 149 meter, således.

Hvad med grænseværdierne?

- Det, Ida Auken ikke kunne svare på, blev ikke vist. Vi mangler svar på, om hun nu indrømmer, at man ikke kan bo nærmere end 900 meter til en 150 meter høj kæmpevindmølle.

- Og hvad med os, der har måttet flygte fra boligen, da vi har boet meget tættere end de 900 meter, siger Kaj Bank Olesen og Johnny Solberg – der bor x meter fra en vindmølle i y-by siger:

- Desværre blev de mere detaljerede spørgsmål til Ida Auken omkring vindmøllebekendtgørelsen klippet ud af programmet.

- Vi spurgte bland andet Ida Auken, om hun kunne fortælle os, hvad grænseværdierne var ved henholdsvis 4, 7 og 10 m/s. Dette kunne hun ikke svare på.

Auken: Ved godt at nogle bliver generet

nationen! har bedt Ida Auken om at kommentere foreningen og de medvirkendes udsagn, og svare på, om hun - efter at have set udsendelsen – mener, at hun fik for meget taletid. Hun svarer ...

- I løbet af de to dage, hvor jeg besøgte vindmøllenaboer, havde vi masser af gode snakke - hvor alle kom til orde.

- Hvordan DR har valgt at klippe programmet, har jeg ikke nogen indflydelse på. Jeg synes, at begge argumenter blev præsenteret i programmet.

- Jeg ved, at der er nogle, som oplever store gener ved at bo tæt på vindmøller.

Og møllenaboer kan få kompensation

- Derfor har et meget stort flertal i Folketinget netop aftalt nye regler, hvor de tætteste naboer kompenseres bedre end tidligere og får bedre muligheder for at sælge deres hus.

- Man får ingen kompensation for at bo tæt på en svinefarm eller en stor fabrik, men det gør man som nabo til vindmøller eller solceller.

- Naboer til vindmøller har også bedre rettigheder i forhold til støj end fx naboer til trafikstøj, skriver Ida Auken til nationen!, men hvad tænker du?