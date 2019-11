Syrisk flygtning fejrer fire år i Danmark: Nyder det

- Hvis man kaster et blik på datoen i går, finder man ud af, at det var d. 5. november.

- Og når jeg skruer tiden tilbage til d. 5. november 2015, så var det den dag jeg satte mine fødder i Danmark.

- Det var og er en ære og en fornøjelse. Jeg nyder min tilværelse i Danmark hver evig eneste dag.

At være borger i et af verdens lykkeligste lande

Sådan indleder Mohamad A, som du kender fra debat-succeser som 'Mohamad til Auken: Få bedre styr på dit sprog' (803 kommentarer), 'Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan'(2408 kommentarer) og 'Har brug for tolk efter 20 år i Danmark: Mohamad undrer sig (712 kommentarer), et brev til nationen! om den 'fire årsdag i Danmark' han fejrede i går, tirsdag d. 5. nobember. Mohamad knokler nemlig løs med sprog og uddannelse, og han vil gerne fortælle, at han er 'verdens gladeste mand'. Hans brev - som du meget gerne må dele, så så mange som muligt, kan læse det glade budskab - fortsætter nemlig således:

- Det, at jeg kunne markere fire års ophold i Danmark, er for mig ikke bare en meningsløs begivenhed.

- Det var en helt særlig dag, og jeg var måske verdens gladeste mand.

- Af to væsentlige årsager:

Mit princip: Hvor der er vilje er der en vej

- Første årsag, er, at det giver rigtig meget mening, at være borger i Danmark, fordi vi befinder os i et af de lykkeligste lande på kloden.

- Det er noget alle anerkender og tager til sig, så jeg er vældig glad for at kunne være en fuldgyldig borger langt hen ad vejen, hvor man slet ikke kan se nogen formelle forskel på mig som ikke-dansk statsborger og på dem, der er danske statsborgere.

- Jeg har forsøgt at uddanne mig i verdens lykkeligste land, og jeg kan godt klare mig i alle de svære situationer, jeg har været igennem, fordi jeg troede på mig selv, og jeg troede på, at hvor der er vilje, er der vej.

- Det var mit princip, og jeg vil anbefale alle, at tage det her princip til sig.

- Det fungerer nemlig og beviset er, at jeg kunne gennemføre min dansk sprogundervisning, da jeg kom til Danmark.

Fik 10 i huen i juni

- Efter blot 8 måneders intensiv undervisning, var jeg klar til at kunne sidde i samme klasse som dem, der har det danske sprog som deres modersmål.

- Jeg kunne jeg gennemføre en uddannelse, som er 10.klasse på et fremmedsprog efter blot 1.5 år. Men turen er ikke slut, fordi den er lang, og princippet om viljen er stadig noget, jeg ophøjer.

- I juli måned - her på Ekstrabladet - kunne jeg så meddele, at jeg var blevet student fra en gymnasial uddannelse med 10-tal i huen. På det tidspunkt havde jeg opholdt mig i det danske rige i cirka 3.5 år.

- Det var en uforglemmelig dag for mig, da jeg bar min hue.

- Nogle af mine følgere på Facebook, som er fra udlandet og som ikke kender til danske traditioner, troede, at jeg var blevet skibsofficer på grund af huen, men nej, jeg var et stolt individ, der bar sin hue efter 2 års hårdt arbejde.

- Jeg ville læse videre, og jeg søgte ind på Administrationsbachelor, som jeg to måneder senere fik plads på og påbegyndte uddannelsen i september måned.

Bliver embedsmand

- Hvis man ikke ved, hvad Administrationsbachelor er, så er det en professionsbachelor inden for politologi, økonomi, jura og administration.

- Så man bliver ikke politolog, men man arbejder med politologer indenfor politologi. Man bliver ikke økonom, men man kan arbejde med økonomerne indenfor økonomi, og man bliver heller ikke jurist, men man kan arbejde med jurister indenfor juridisk arbejde.

- Med andre ord bliver man uddannet til generalist, og hen ad vejen embedsmand.

- Den anden årsag er, at jeg i går d. 5. november, dvs efter præcist 4 års ophold aflagde eksamen i faget 'politik og administration'.

Glad for at sige at jeg fik 10

- Min eksamen handlede om demokratiets former og opfattelser og meget andet indenfor politologiens verden samt den offentlige sektors rammer og nogle økonomiske teorier.

- Jeg er glad for at sige, at jeg fik et 10-tal. Det er altid rart at være lykkelig og gøre de ting, man selv bliver lykkelig af, skriver Mohamad A, der også har skrevet det gode budskab ud på Facebook: