Syrisk flygtning: Spild af tid at lære at tale dansk

- Jeg skriver dette indlæg på vegne af mig og dem. Du, der læser med, vil sikkert spørge dig selv om, hvem er jeg, og hvem er dem.

- Vi er dem, som ikke længere lever i krigen, men nu lever i en situation af usikkerhed. Vi er dem, der står foran en mørk ubekendt fremtid.

- Vi er dem, som regeringens paradigmeskifte rammer. Vi er dem, som regeringens paradigmeskifte stjæler fremtiden fra.

Jeg har gjort alt for at blive integreret

Sådan indleder Rahima A, 18-årig syrisk flygtning, der har været her i tre og et halvt år og lige nu læser på Herningsholm Gymnasium et brev til nationen! om at blive ramt af paradigmeskiftet. Rahima er kurder fra Syrien og har skrevet bogen 'Olivengren om krigen i Syrien, og hun har tidligere skrevet om hvorfor folk fra Syrien kan finde på at rejse hjem - og hvorfor de ikke bliver der. Se også: Derfor: Folk rejser ikke til Syrien for at holde ferie, men for at hjælpe familien Og hun har skrevet Se også: Rahima: Nok den teenager der får flest negative kommentarer i Danmark , om hvordan det er at deltage i udlændingedebatten.

Nu skriver hun om, at hun føler at hun har spildt de sidste tre år, fordi hun pga af paradigmeskiftet står til at blive sendt hjem uanset hvad. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Jeg og har gjort alt for at blive integreret og bidrage positivt til det danske samfund.

Min far er læge og har åbnet en butik

- Jeg er datter af en mand, der er uddannet som læge, men hvor kommunen har nægtet at betale for undervisning i dansk, uddannelsesniveau tre og dermed give ham mulighed for at kunne arbejde som læge i Danmark.

- For ikke at få kontanthjælp, valgte han at gå en helt anden vej. Han valgte at åbne sin egen butik bare for at arbejde, tjene sine egne penge og være en aktiv borger i samfundet.

- Nu står jeg her med rigtig mange ufærdige tanker og forfærdelige minder fra krigen.

- Jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg ikke har været i kamp for en eller anden sag. I Syrien kæmpede jeg for at overleve. Her i Danmark kæmper jeg for at vise, at jeg er et godt menneske, selvom jeg er flygtning og muslim.

Vi er mennesker først, så flygtninge

- Jeg og mange andre flygtninge kæmper og råber højt, at vi er mennesker først, derefter flygtninge. Vi valgte ikke at blive involveret i krigen. Vi valgte ikke at forlade vores hjem, vores land og vores familie, men vi blev tvunget til det. Det var krigen, der tvang os. Vi valgte ikke krigen, det var krigen, der valgte os.

- Vi flygtede fra alt, da bomberne faldt, vores håb var Danmark. Nu lever vi her i fred, men vi skal hver eneste dag bevise, at vi er gode nok til at blive kaldt for de nye borgere.

- Her på dansk jord har vi kæmpet hårdt for at lære det danske sprog og blive integreret i vores ”nye land”. Det har vi gjort i mange år, fordi vi fik at vide, da vi kom hertil, at vi skulle bruge vores tid og kræfter på at lære det danske sprog og blive integreret.

- Efter en hård kamp for integration får vi pludselig at vide, at vi er gæster her, og at vores opholdstilladelse hele tiden kun vil være midlertidig uanset hvad vi tidligere har fået stillet i udsigt.

- Vi får at vide, at vi skal være klar til at blive sendt hjem på et eller andet tidspunkt, uanset hvor godt, vi er blevet integreret, uanset om vi er i gang med en uddannelse eller arbejder og betaler skat til staten, uanset om vi er aktive medborgere eller kontanthjælpsmodtagere og uanset om vi er politiske flygtninge eller krigsflygtninge!

På en måde får vi at vide at vi spilder vores tid

- Vi får at vide, at flertallet af folketinget blev enige om, at vi er uønsket i det danske samfund og aldrig vil kunne få permanent opholdstilladelse. Vi får at vide, at integrationsydelsen fra nu af skal kaldes for hjemsendelsesydelsen.

- På en indirekte måde får vi at vide, at vi spilder vores tid, når vi lærer det danske sprog og kæmper med at blive integreret og accepteret.

- Vi får at vide, at det demokratiske Danmark, vi drømte om at komme til, har en regering, hvori flertallet er enige om at de fattige skal blive fattigere, og at alle flygtninge, blandt andet dem der har gjort alt for at blive en del af Danmark, skal sendes hjem så snart det er muligt.

- Vi hører hvordan mange bruger de negative generalisinger, når de taler om os i folketinget. Vi ser, hvordan dem, der forsvarer os i folketinget, bliver irettesat.

Jeg tager afstand fra muslimer der laver kriminalitet

- Jeg og rigtig mange flygtninge, som I ikke hører om i medierne, er blevet integreret og kæmper hårdt for at bidrage positivt til det danske samfund.

- Jeg og mange andre flygtninge har taget afstand fra de flygtninge og muslimer, der laver kriminalitet.

- Vi mener også, at de skal straffes, fordi vi alle er enige om, at vi skal vise respekt for det samfund, der beskytter os mod krigen.

- Jeg håber, at I ikke glemmer, at der blandt flygtningene er nogle der har født børn i Danmark. Vi har flygtningebørn som har levet næsten hele deres liv her, føler sig hjemme og ikke har nogen erindring fra deres korte liv i hjemlandet.

- Vi har flygtningebørn, hvor dansk næsten er deres hovedsprog. Kære alle, hvordan skal vi forklare disse børn, at de ikke hører til i Danmark og er uønsket her?

Nu må I meget gerne fejre det med øl og kage

- Til SF, Alternativet, Ø og B vil jeg sige tusind tak for jeres gode udtalelse om os. Jeg er virkelig glad, fordi der var nogen der forsvarede os i folketinget og fortalte de andre, at paradigmeskiftet omhandler menneskerettigheder. Men jeg er også virkelig ked af, at der ikke var tale om flere.

Virkelig ked af flertallet i folketinget

- Jeg er virkelig ked er, at det Danmark, der beskytter mig, har et folketing, hvori 76% stemte ja til det umenneskelige paradigmeskift.

- Det nye paradigmeskift får mig til at føle, at jeg har spildt mange år af mit liv på at bruge dem til at lære dansk og blive integreret.

- Til det flertal af folketinget, som stemte for paradigmeskifte, vil jeg sige, nu må I meget gerne fejre det med øl og kage for det I kæmpede hård for er blevet vedtaget.

Sæt krydset det rigtige sted

- Nu vil vi hele tiden leve i utryghed for at kunne blive sendt hjem på et eller andet tidspunkt. Det vil have alvorlige konsekvenser for integrationen, og måske er det det, I vil have.

- Mit eneste håb lige nu er, at folk vil sætte kryds det rigtige sted til næste folketingsvalg for Danmark fortjener en bedre regering.

- Rigdom kan betyde mange ting. Rigdommen er ikke kun økonomi. Et rigt land, er det land der både er rig på økonomi men også rig på menneskelige værdier. Pas godt på jeres menneskelige værdier, skriver Rahima, men hvad tænker du?