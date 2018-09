Syrisk pige vil flytte hjem efter tre år i Herning: Mor og far siger nej

Jeg synes, det var en fejl at flygte, for man bør blive i sit land uanset, hvad der sker, siger Rahima til DR Nyheder.

- Jeg kan allerede godt lide hende, hun har den rigtige indstilling.

- MEN .. der findes ikke mange som hende, de fleste er her sku for at vælte det hele om ørene på os..

Rahima: Det var en fejl at at flygte, man skal kæmpe

Sådan skriver Rasmus T. i en af de 47 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om 17-årige Rahima A, der kom til Danmark for tre år siden med sine forældre og nu går på HTX-linjen på Herningsholm Erhvervsskole.



For Rahima kalder flugten for en fejl - og ville gerne rejse hjem. Men hendes forældre siger nej ifølge DR:

- Jeg vil gerne tilbage, også selvom det ikke er sikkert.

- Jeg synes, det var en fejl at flygte, for man bør blive i sit land uanset, hvad der sker.

- Kæmpe for det, man tror på og lide samme skæbne som sit folk, siger hun, men Jørgen P mener i sin kommentar, at hun lige skal slappe lidt af:

- Sådanne følelser er irrationelle.

Lev dit liv, tag en uddannelse og byg så Syrien op

- Det er ligesom matroser der føler skyld og skam over at overleve når skibet går ned med alle matroserne.



- Lev dit liv og bliv uddannet, så du kan komme tilbage og bygge Syrien op, skriver Jørgen.

Se også: Tusindvis af syriske flygtninge på sommer-ferie i Syrien: De skal retur

46 tyrkere, 33 bosniere og 28 somaliere er rejst hjem i år

Sidste år vendte i alt 341 flygtninge og indvandrere hjem med støtte fra Danmark via Dansk Flygtningehjælp - ingen af dem var syrere. I år er foreløbig 232 flygtninge og indvandrere rejst hjem med støtte - ingen af dem var syrere.

Hvad mener du?

Skal Danmark gøre mere for at hjælpe syriske flygtninge hjem? Nej Ja Ved ikke Skal Danmark gøre mere for at hjælpe syriske flygtninge hjem? 8 % Nej 84 % Ja 8 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Danmark vil gerne give økonomisk hjælp til flygtninge og indvandrere, der vender hjem. Det kan man læse mere om her.