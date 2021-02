Syv mænd spillede kort: Så kom politiet

Det er ikke tilladt at samles mere end fem personer offentligt. Det er heller ikke tilladt at lægge lokaler til. Så nu er syv medlemmer af en kortklub i Esbjerg sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet

- Føj for satan for et stikkersamfund.

Sådan skriver Jan N i en kommentar på Jydskevestkysten.dk om de syv midaldrende mænd, der forleden havde aftalt at spille kort i et lokale i Esbjerg. Et lokale, der er ejet af en ottende person. For en borger, der har styr på coronareglerne og det gældende forsamlingsforbud, der betyder, at man højst må være fem personer sammen i et offentligt tilgængeligt lokale, havde tippet politiet, der rykkede ud.

Screenshot fra politiets twitter-profil.

Vi modtog en melding

- Vi modtog en melding om, at et lokale var blevet indrettet som et værtshus, så det tog vi ud for at kigge på.

- Her fandt vi syv kortspillere, der holdt kortklub, siger vagthavende fra Syd- og Sønderjyllands Politi til avisen, men Jan N er ikke den eneste, der synes, at den slags ikke er en politiopgave:

Usynlig: Pas på den indre coronabetjent

Fint politiet kommer

- Kunne politiet ikke finde noget seriøst at lave i stedet, skriver Poul A, mens Thorsten L., der synes, det er fint, at politiet reagerer på en borgerhenvendelse. Han skriver:

- Jo, det kunne de sikkert godt (finde noget seriøst at lave, red).

- Men så var der lavet en artikel om, at politiet aldrig kommer, når der laves en anmeldes, skriver Thorsten, men hvad tænker du?