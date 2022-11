Ta' den Putin: Gas til 350.000 boliger

- En typisk dansk husstand bruger cirka 1.800 kubikmeter gas på et år.

- Og den samlede biogasleverance til gasnettet forventes i år at matche gasforbruget i cirka 350.000 husstande.

Sådan skriver Biogas Danmark i dag om de 58 millioner kubikmeter grøn biogas, der er leveret til gasnettet i oktober. Og de mere end 500 millioner kubikmeter biogas, der i alt er leveret i år, så russisk gas til en værdi af cirka 5 milliarder kroner er fortrængt fra det danske marked.

Varmepumper er dyre

For begge gas-tal er rekorder, og da nye tal fra Evida og Energistyrelsen viser, at danskernes gasforbrug er gået ned, fordi mange har droppet gasfyret og endnu flere har skruet ned for varmen for at spare, så nationen! hare bedt biogasforeningens direktør Frank Rosager svare på et par uddybende spørgsmål:

Nu kan det ses: Kæmpefald

Annonce:

1. Hvornår de danske biogasanlæg kan levere gas nok til de cirka 370.000 gasfyr, der står i danske boliger?

- Det vil kunne ske allerede i 2023 hvis det kun var boligejerne der skulle have gassen, men industrien efterspørger også biogas. Fra 2027 vil biogas kunne dække hele gasforbruget i Danmark med politisk vilje.

Afgifter skræmmer gasfyrsejerne

2. Hvad han vil råde en gasfyrsejer til at gøre - beholde fyret eller skifte det ud med en varmepumpe?

- Varmepumper er meget effektive, men også dyre, så der er en længere tilbagebetalinsperiode. Det er ikke alle der kan klare det. Modsat ser vi nok ind i en længere periode med høje gaspriser.

3. Hvad koster en kubikmeter biogas? Og om Dansk Biogas - ligesom man kan tegne el-abonnement med 100 procent vindmøllestrøm - kunne tænke sig at sælge biogas direkte til boligejerne?

Annonce:

- Det er allerede muligt at købe 100 % biogas leveret gennem gasnettet. Det er få der gør det i Danmark, fordi biogassen pålægges de samme afgifter som naturgas, skriver biogasdirektøren, men hvad siger du?