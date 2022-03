Taber-far: Mor vinder oftest

- Fædrene ved godt, at de skal lægge sig fladt ned for at få mere tid med deres børn.

- Fædrene signalerer tålmodighed, og de udviser mere vilje til samarbejde end mødrene, der sjældnere søger kompromiset.

- Mødrenes strategi er typisk at holde fast i egne løsningsforslag.

Bortdømt fra starten

Sådan siger Mette Bisgaard, der er postdoc i statskundskab ved Aarhus Universitet til Politiken.dk om de 50 samværsmøder i familieretshuse mellem uenige fædre og mødre, hun har overværet de seneste år. Og den bog hun sammen med Vibeke Lehmann Nielsen og Mogens Jin Pedersen har udgivet om fordeling af samvær med børnene: 'Køn og ulighed i samværssager'

Hvert andet ægteskab i Danmark resulterer nemlig i en skilsmisse, og hvert år ender mere end 25 % af alle skilsmisseforældre i Familieretshuset. Og samværssagerne falder ofte ud til mødrenes fordel.

- Det er et utrygt miljø at være i.

- Som far oplever man sig bortdømt fra starten.

- Man føler sig bagud, siger en af de fædre, forfatteren har talt med efter at have været igennem en samværssag ved Familieretshuset. Og i bogen kan man også se, at mange danskere er helt enige (se skemaet ovenfor).

Ligeløn nummer et - fraskilte fædre nr. to

44 procent mener nemlig at 'fraskilte mænds rettigheder i forhold til samkvem med deres børn' er et ligestillingsproblem. Det er næstflest, kun over gået af 'lønforskelle mellem mænd og kvinder', som 51 procent af danskerne udpeger som ligestillingsproblem. På listen over ligestillingsproblemer får 'for få kvinder i lederstillinger' opbakning fra 27 procent af danskerne - og for en måned siden lancerede regeringens nyudnævnte ligestillingsminister en handlingsplan for netop flere kvindelige ledere.

