Taber: Kæmpe nederlag til Dan

- EU-kommisionen vil klassificere investeringer i atomkraft som 'grønne'.

- Det kæmper jeg på Danmarks vegne imod med næb og kløer!

55 km fra Danmark: To nye a-kraftværker

SF: Meget trist dag for klimaet

Sådan skrev klima-minister Dan Jørgensen i februar, da EU-kommissionens plan om at erklære atomkraft og naturgas for en del af den grønne klimaløsning blev offentliggjort.

Dan mente, at det ville være et 'tilbageskridt', der 'sender de forkerte signaler til de finansielle markeder', hvis atomkraft og naturgas blev inkluderet i EU’s store guide over bæredygtige investeringer.

Projekt til 210 milliarder udskudt

Sydkorea amok over dansk firma

Nederlag i dag

Men Dan Jørgensens kamp - som han førte på Facebook og via protest-breve til EU - er nu tabt. De folkevalgte medlemmer af EU-parlamentet har i dag godkendt planerne. Danske Margrethe Auken var dog en af de 278 ud af parlamentets 705 medlemmer, der stemte imod:

- Meget trist dag for klimaet!

- Vejen er nu banet for at investeringer i disse energiformer (atomkraft og naturgas) kan kaldes bæredygtige, skriver Margrete Auken på twitter.

13 ud af 27 EU-lande har atomkraft

Lige nu er der atomkraft i 13 ud af EUs 27 lande. Danmarks naboer Tyskland, Sverige og England har atomkraft. Holland og Belgien har atomkraft - og Polen vil bygge seks værker frem mod 2045.

Og ifølge Eurostat kom en fjerdedel - 24.6 procent af den elektricitet, der blev produceret i EU i 2020, fra atomkraft.

Biden, Johnson og Macron: Atomkraft, atomkraft og atomkraft

Strider mod danske interesser

nationen! har spurgt Dan Jørgensen hvordan han har det med afstemningen i dag. Og han det ikke godt:

- Regeringen har hele vejen igennem kæmpet for, at atomkraft og naturgas ikke klassificeres som bæredygtige på linje med vedvarende energi.

Skuffende

- Derfor er jeg skuffet over, at der hverken i Rådet eller Parlamentet har kunnet mønstres flertal for at tage retsakten af bordet, trods massiv kritik fra eksperter, erhvervsliv og regeringer.

- Dermed er incitamentet nu styrket til at foretage investeringer, der er problematiske for miljø og klima, og som strider mod danske interesser, skriver Dan Jørgensen til nationen!