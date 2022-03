Taber penge på at arbejde

- Vi har nogle låste aftaler, der blev lavet i 2020, hvor både kunden og vi har sagt ja til en fast pris.

- Og så koster det jo os penge, når priserne på materialerne stiger.

- Så der har været projekter, som har kostet lidt penge.

Tilbud endte med konkurs

Sådan siger Jonas V.,der er medejer af et tømrerfirma i Kolding, til Jydskevestkysten om de prisstigninger på byggematerialer, der altså betyder, at han nogen gange skal have penge med på arbejde, når han bygger.

Meterprisen på spær er f.ex. steget fra fem til 15 kr.

Tømreren forudser at nye - og allerede varslede - prisstigninger kan komme til at betyde konkurser. En af hans konkurrenter i Kolding-området måtte således dreje nøglen om i sidste uge - bl.a. fordi de har givet tilbud på opgaver, hvor prisstigninger på materialer og underleverandører ville betyde, at selskabet kunne se frem til underskud i år.

Der har været mange fede år

- Tænker at man som tømrer og håndværker har haft adskillige fede år med gode overskud.

- Så fastpris er vel i bund og grund været til håndværkerens fordel dengang aftalen blev indgået, skriver Peter K. i en af de 49 kommentarer der er skrevet fastpris-tilbud og prisstigninger på Jydskevestlystens Facebook-profil.

Det er for billigt - her er 200.000

- Jeg tænker ikke, at det er for sjov, at nogle af de firmaer har været ude og tilbyde 2-300.000 til deres kunder for at de annullere deres kontrakt fordi det var billigere for dem, end at sku' bygge huset, skriver Nicolai A., i en anden, men hvad mener du?

