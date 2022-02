I efteråret forsøgte Dan Jørgensen at få atomkraft og naturgas ud af EUs liste over grønne investeringer - og for to uger siden prøvede han igen. Men EU-kommissionen lytter ikke til Dan

- Europa Kommission vil klassificere investeringer i atomkraft som 'grønne'.

Sådan skriver en ærgerlig dansk klimaminister nu på Facebook, efter at han igen har måtte indkassere et nederlag på energifronten.

Dan siger han kæmper på Danmarks vegne

For selv om den danske minister i flere omgange har gjort EUs øverste ledelse opmærksom på at atomkraft og naturgas i hans øjne slet ikke er vedvarende energikilder, der fortjener et grønt stempel, så kunne kommissionen i dag meddele, at det er de.

- Det kæmper jeg på Danmarks vegne imod med næb og kløer, fortsætter Dan Jørgensen på Facebook, og det er der faktisk flere, der synes han skulle lade være med:

- Ja.

- Desværre gør du det (kæmper mod atomkraft red) på Danmarks vegne.

Kedelig situation

- Det er noget af en kedelig situation vi er i, når vores klimaminister kæmper mod grøn teknologi.

- Du har tydeligvis nok information til at forstå, at det du gør er forkert. Man kan næsten mistænke at en stilling i vindmølleindustrien ligger forude, skriver Frederik H. f.ex. i en af de 400+ kommentarer, der allerede er skrevet til Dan. Og Kristian S. føler heller ikke, at Dan repræsenterer ham:

Klima-Dan laver skræmmekampagne

Sol og vind kan ikke redde kloden

- Jeg er ked af, som erklæret Socialdemokrat, at det er den holdning til A-kraft, der køres.

- Vi kan ikke rede kloden med kun vind og sol.

- Vi skal lige huske at solen ikke skinner året rundt, og det heller ikke blæser hele tiden.

- Hvis vi skal have styr på Co2 udledningen kommer vi ikke uden om A-kraft, skriver Kristian.

Spørg danskerne før du kæmper

Dan Jørgensen skriver, at han kæmper på Danmarks vegne, og Daniel J. synes derfor, der er en ting, der ligger lige for:

- Hvad med at spørge danskerne om hvad de ønsker, skriver Daniel.

Du kan evt. læse Ekstra Bladets atomkraft-interview med Dan Jørgensen her, men hvad tænker du?