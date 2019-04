Tændte bål mod Paludan: Familier risikerer at blive smidt ud

Når vi ved om det er nogen af vores beboere, og hvis de bliver dømt i retten, så vil vi ikke tøve med at benytte muligheden for at sætte hele husstanden på gaden, lyder det fra Bo-Vests direktør.

- Sådan, en klar og tydelig udmelding der ikke er til at misforstå...

- Tak til Administrationen for denne tilkendegivelse!

Hele den dømtes familie vil blive sat på gaden

Sådan skriver Ulrich N i den pt mest populære kommentar (31 likes), der er skrevet på Albertslund Postens Facebook-profil om at boligselskabet Bo-Vest er parat til at smide hele familier ud af deres lejligheder, hvis en af familiemedlemmerne får dom for at have kastet med sten eller antændt brande, da Rasmus Paludan ville demonstrere i Albertslund d. 15. april.

Træt af at bo i en krigszone

- Hvis det viser sig, at det er beboere fra vores boligområder der står bag, og hvis de bliver dømt for det, så vil hele familien til den dømte blive sat på gaden, siger boligdirektør Ulrik Brock Hoffmeyer til avisen, og Ulrich er ikke den eneste, der glæder sig:

- De skal helt væk fra Vestegnen. Vi er træt af at byen er ved at være en krigs zone, skriver Linda T således, og Conny K fortsætter:

- Endelig en lyd fra Bo-vest.

Andre kan tage ved lære

- Håber - i tilfælde af det vores egne beboeres unge - at I viser vejen og så kan man håbe, at andre tager ved lære af det.

- Vi ønsker en fredelig by, skriver Conny.

Se også: Søn kastede med brandbombe: Nu bliver syg mor smidt ud af Vollsmose

Bo-Vest har tidligere smidt en familie ud pga af en dom, men ser man i de 28 kommentarer, så er der adskillige, der synes, at den slags straf, er alt for barsk:

- Ja lad os da bare straffe hele familien for hvad en person blir dømt for.

Synes det er at sparke til folk der ligger ned

- Man ku jo også kalde det at sparke til folk der ligger ned, skriver Henning L, der har fået 9 likes. Det har Dennis W også:

- Det var da vist i 1930'erne man satte folk på gaden.

- Har beboere gjort noget ulovligt skal de sanktioneres gennem vores retssystem.

- En dobbelt straf er der vist ikke noget der hedde, skriver Dennis, men hvad tænker du?