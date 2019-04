Tænk hvad vi sparer: 378 syrere afvist på grænsen

- 6 om dagen???

- Og så siger folk, at det ikke er berettiget...

- Det beviser da absolut, at det er berettiget.

Alle pengene værd

Sådan skriver Jesper M i en den pt mest populære (61 likes) af de 248 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om det kontrol-arbejde, der bliver udført på den dansk-tyske grænse.

Ifølge DR, der har fået aktuelle tal fra Rigspolitiet, er mere end 10.000 personer således afvist siden 4. januar 2016. Og at de fleste af dem, der er blevet afvist siden januar 2018, kommer fra Syrien (378 personer), Afghanistan (269 personer), Irak (265 personer), Eritrea (173 personer) og Somalia (163 personer). Og Jesper er ikke den eneste, der synes, at tallene viser, at op mod 300 millioner kroner grænsekontrollen har kostet siden januar 2016, er givet godt ud:

Asyl, familiesammenføring og hele baduljen koster

- Hvis det lykkedes at afvise bare den ENE, der har bomber i bagagen, så er det i min optik alle pengene værd, skriver Jacob H f.ex., mens Leif M mener, at kontrollen er en god forretning:

- Prøv at regne lidt på, hvad hver 'flygtning' ville koste det danske samfund, hvis de slap ind og fik asyl, familiesammenføring og hele baduljen!

- Vi skal nok regne i milliarder - alt indregnet..

- Så nej, det er fint med en grænse og en kontrol!

- Desuden,hvordan kan man stå i Tyskland og føle sig forfulgt?? Det hele stinker af asylshopping og evig forsørgelse, skriver Leif, mens David mener, at grænsebevogtning er idiotisk:

De millioner kunne dansk politi bruge bedre

- Penge ud af vinduet. Rendyrket idiotisk symbolpolitik som gør at politiet ikke har ressourcer til at tage sig af kriminalitet begået i Danmark.

- Tilføjelse: Der er lavet 7600 afvisninger. Det betyder ikke 7600 forskellige mennesker er blevet afvist, da den samme goldt kan have været blevet afvist flere gange.

- Det komiske er da også, at de mest almindelige forseelser er 'glemt id/pasloven' og overlæs, skriver David.

