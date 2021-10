Tæsket og fyret: Lønnen var også lort

Efter mange års nedslidning og mistillid kan jeg kun se tilbage og sige, at den største fejl jeg har begået var at søge ind i jobbet som fængselsbetjent i 2010, skriver Morten A. til nationen! Se hvad Kriminalforsorgen svarer til det.

- Jeg startede i jobbet som fængselsbetjent den 1 april 2010 med store forhåbninger om at jeg samfundsmæssigt, kunne være med til at løfte en opgave og gøre noget for andre.

- Men d. 9 november 2013 ændrede alt sig.

Det hele forsvinder under mig

- Jeg blev overfaldet af en indsat – en indsat, der 2 dage forinden havde overfaldet to andre kollegaer.

- Efter næsten et år modtager jeg et brev, hvor man vælger at lave tiltalefrafald mod indsatte.

- Der forsvinder det hele under mig.

Fra 2500 til 2000 på fem år

Sådan indleder Morten A et brev til nationen!, om de 10 år han nåede at være fængselsbetjent i bl.a. Aarhus og Herstedvester – og om den gigantiske mangel på fængselsbetjente, der er lige nu.

Ifølge fængselsforbundet var der således 2.500 betjente til 3.400 indsatte i 2015. Altså 1,4 indsat pr. betjent. I dag er forholdet 2,1. Nemlig 2.000 betjente til 4.200 indsatte.

Og selv om Kriminalforsorgen har brugt seks millioner kroner på at reklamere for uddannelsen, er tallet af ansøgere i år det laveste i fire år. Kun 139 har søgt ind på uddannelserne fra april til juni, hvilket er 29 færre ansøgere end i samme periode sidste år.

Hold jer væk

Og det kan Morten godt forstå, for han føler, at han stod meget alene, og i dag vil han gerne sende en advarsel til folk, der overvejer at søge ind: hold jer væk fra jobbet som fængselsbetjent, de arbejdsforhold vi bliver udsat for, det ødelægger en indefra, lyder det fra morten.

Hans brev – som nationen har bedt Kriminalforsorgen om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Jeg har ikke følt nogen opbakning fra de ledere der burde ta sig af landets fængselsbetjente.

- En presset hverdag med konflikter, overbelæg, trusler og magtanvendelser.

Blev sygemeldt - og fyret

- Og det er altså svært at gå på arbejde, når man ikke har tiltro til retssystemet og når man i en presset hverdag, ikke kan sikker på om man kan beskytte sine kollegaer.

- I oktober måned sidste år sluttede det så. Som et knips med fingrene kunne jeg ikke noget mere.

- Jeg kunne ikke overskue noget og kunne ikke være der for min familie jeg ramte bunden.

- Den 13 december 2021 blev jeg sygemeldt.

- Nu er jeg så blevet afskediget fra jobbet med udgangen af august.

Og lønnen ....

- Jeg har fået konstateret PTSD og har været i behandling som jeg nu har afsluttet – men det er stadig svært for mig at få hverdagen til at hænge sammen og jeg kan ikke overskue ret mange ting i dagligdagen.

- Og lønnen harmonerer ihvertfald ikke med, hvad man bliver udsat for og hvor stort et ansvar man har, skriver Morten, der har sendt en lønseddel med:

Flere betjente ind og færre ud

nationen! har bedt Kriminalforsorgen svare på, om de godt kan forstå at Morten advarer andre mod at søge ind som fængselsbetjent? Og hvad de gør for at få flere til at søge jobbet?

Og Kriminalforsorgen har delt svarene op sådan her:

Hvad tænker I om manglen på betjente?

- Kriminalforsorgen er meget opmærksom på det store pres, som særligt fængselsbetjente er udsat for som følge af personalemangel og store belægspres.

- Det afgørende bliver at få både rekrutteret flere fængselsbetjente og fastholdt dem, der allerede er ansat. Det er det, der for alvor skal til for at få løst arbejdsmiljøproblemerne for fængselsbetjentene.

Og arbejdsmiljøet skal forbedres

- En væsentlig del af fastholdelsesindsatsen retter sig imod de kendte arbejdsmiljøbelastninger, så det sikres, at personalet fastholdes og kan holde til jobbet.

- Derfor har kriminalforsorgen bl.a. et vedvarende fokus på at reducere antallet af episoder med vold og trusler, hvor der på trods af personalemanglen og det høje belæg er sket et fald gennem de seneste år.

- Og så retter vi et særligt fokus på vores elever, som er fremtidens fængselsbetjente.

- Men det er vigtigt løbende at arbejde bredt for at forbedre arbejdsmiljøet, fordi det ikke er én enkelt ting, der udløser, at fængselsbetjente bliver presset i deres arbejde. Derfor er det meget højt på kriminalforsorgens dagsorden.

Hvad synes i om den løn, fængselsbetjente får?

- Spørgsmålet om løn kører i regi af trepartsforhandlingerne.

- Det, kriminalforsorgen kan præge og bidrage til, er at skabe et godt arbejdsmiljø for det dygtige personale og sørge for, at de finder mening i deres arbejde.

- Kriminalforsorgens medarbejdere løfter en stor og vigtig samfundsopgave, men de løber også meget stærkt lige nu.

Kan I godt forstå, at folk som Morten advarer andre mod at søge ind som fængselsbetjent?

- Jobbet som fængselsbetjent stiller store krav til den enkelte betjent. Der stilles krav til sociale kompetencer, fysiske evner, den mentale parathed og samarbejdsevner.

- Heldigvis oplever vi, at vi har mange dygtige og glade medarbejdere, der hver dag bidrager til, at Danmark kan være et trygt og sikkert samfund.

- Det er svært helt at undgå, at der kan opstå konfliktfyldte hændelser i fængslerne.

Uacceptabelt at indsatte overfalder betjente

- Det er dog helt uacceptabelt, at ansatte bliver overfaldet af indsatte. Det er et område, kriminalforsorgen tager meget seriøst, og derfor har vi styrket og systematiseret indsatserne særligt i forhold til vold og trusler, som meget ofte er udløsende faktorer for PTSD.

- Det er et helt afgørende fokusområde. Både sygefraværet og omfanget af vold og trusler er faldende, og det er umiddelbart en god indikator på, at tingene går i den rigtige retning.

- Både det generelle arbejdsmiljø kombineret med særlige indsatser er noget, kriminalforsorgen arbejder fokuseret på nu og i fremtiden, skriver Kriminalforsorgen, men hvad tænker du?