Tæt løb: Giv Putin lidt af Ukraine

En spritny måling fra 9 EU-lande, herunder Danmark, viser at 38 procent af borgerne synes Rusland skal smides ud af Ukraine. Men næsten lige så mange - 30 procent - vil have fred nu, selv om det betyder at Putin får nogle områder af Ukraine

- Rusland kan ikke besejres. Modstand er nytteløst.

- Rusland kan blive ved. Det kan vesten ikke. På et tidspunkt vil vestens befolkninger få nok.

- Opgiv modstanden og red den ukrainske befolkning.

Trump vil forhandle med Putin

Kina ønsker Putin alt godt

Nemt at sidde i sin stue

Sådan skriver profilen Ivan P. i en af de mest populære kommentarer (12 likes) af de 481 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om opbakningen til Ukraine hhv Putin her et år efter invasionen. Og Ivan er ikke den eneste, der synes, krigen har varet længe nok nu:

- Hold op der mange krigsliderlige mennesker, der har en våd drøm om 3. verdenskrig.

- Men det jo heller ikke deres liv, der er på spil i Ukraine.

- Det er nemt at sidde hjemme i sin varme stue og savle over der bliver sendt våben til Ukraine der koster menneskeliv på begge sider, skriver Allan K. og en ny måling fra den europæiske tænketank ECFR, der bl.a. har danske Lykke Friis som næstformand, viser at hele 30 procent af borgerne i Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen. Portugal, Rumænien og Spanien er klar til at give Putin nogle områder i Ukraine for at få fred.

Vesten har tabt indflydelse

I Indien er det faktisk 54 procent, der mener det samme:

- Det paradoksale ved Ukraine-krigen er, at Vesten i dag både er mere forenet og mindre indflydelsesrig i verden end nogensinde før, siger Mark Leonard, ECFR-direktør og medforfatter af rapporten om målingen, men hvad siger du?