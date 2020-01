Tæt på cyklist-smask: Heldigvis nåede jeg at bremse

- Det var i tirsdags, da jeg var i København.

- Det har været omkring søerne. En cyklist kom fra min venstre side, samtidig med at jeg holdt øje med dem i højre side.

Som tak fik jeg fingeren

- Cyklisten fra venstre havde rødt lys. Jeg skulle køre frem og anede lige noget i min øjenkrog.

- Og som tak for at jeg næsten, ved grønt lys for mig, kørte ham ned, fik jeg fingeren...

- Og min kone siger 'er det næsten ikke hver gang du er i kbh, at du er ved at få stress over de cyklister'.

Når jeg kommer med 56 tons

Sådan skriver Agnar M, der er lastbilchauffør, til nationen! om at bevæge sig rundt i Danmark i et mange tons tungt køretøj - og føle, at stort set alle andre trafikanter er komplet ligeglade med lys, regler og trafiksikkerhed.

Agnar har nemlig skrevet et indlæg på Facebook, som han sendte til nationen! i går - et indlæg, der er henvendt til cyklister og bilister, og som pt. er delt 38 gange.

Supermarkedshylderne fylder ikke sig selv

Agnar gør bl.a. opmærksom på, at han kører med benzin, og at Danmark desværre ikke er skruet sammen sådan, at varer med mere, bare fylder sig selv op på hylderne. Der er heller ikke lavet direkte rørledninger til tankstationerne, hvor man bare kan trække ubegrænset brændstof. Og han gør opmærksom på at hvis man smider korn, roer, kartofler og alle andre landbrugsvarer op i luften, så flyver de ikke selv på plads, i vinden. Og at der derfor - desværre - stadig er brug for at der er lastbiler på vejene. Han skriver bl.a.:

Vi skal komme glade hjem - begge to

- Kære cyklist.

- Når jeg kommer med min (nogle gange) 56 tons tunge lastbil, igennem byens gader, vil jeg gøre alt i min magt, for at vi begge to kommer glade hjem.

- Når jeg blinker til højre, har jeg et kamera ovenover og nedenfor i min højre side, hvor jeg kan holde øje med dig. Du holder ikke øje med mig.

- Du aner ikke hvad jeg skal. Du er i din egen verden.

- Derfor gør jeg mit yderste at passe på, for os begge to. Men når jeg, i et lyskryds, får en grøn pil til højre, så må jeg køre til højre.

- Du, derimod, har rødt lys. Vil du så ikke venligst lade være med at trampe af sted?? Meget ubehageligt.

Heldigvis nåede jeg at bremse

- Og da jeg allerede har set, at du slet ikke har kigget i min retning, så aner du ikke hvad jeg skulle. Men pilen gav mig lov til at køre.

- Heldigvis for dig (og mig) holdt jeg hele tiden øje med jer på cykelstien.

- Og derfor nåede jeg også at bremse, da du så mente, at du godt måtte cykle ligeud.

- Et godt råd: Få øjenkontakt til lastbilchaufføren. Jeg giver altid tegn til, at jeg har set jer.

- Faktisk er børnene de bedste til lige netop dette, skriver Agner, men hvad siger du?