Taget i røven: Elbil-ejer ser dieselpris

- I dag koster en liter diesel under 12 kr/liter.

- Tror nok folk, der har købt el-bil føler sig taget i røven.

87 gange dyrere: Benhård

Bremser den grønne omstilling

Sådan skriver John L. - der selv har købt en elbil - til nationen! om den elafgift, der har været gældende de seneste seks måneder. Og den stigning, der træder i kraft på lørdag.

For et par uger siden kom tænketanken Cepos med en opfordring til regeringen om at droppe stigningen. I går sendte Green Power Denmarks direktør også en bøn til regeringen. Green Power frygter, at dyrere elregninger vil afholde folk fra at installere varmepumper:

Folk sidder i fælden

Ifølge beregninger fra Green Power Denmark (GPD) kommer det til at koste en gennemsnitsfamilie 1723 kr. mere i elregning resten af 2023, end hvis politikerne havde fastholdt den lave afgift.

- En højere elafgift vil bremse den grønne omstilling og gøre det dyrere at sige farvel til naturgas, skriver GPD, der også har lavet et fint skema, er viser at danskerne - efter at halvt år - igen indtager førstepladsen i statslige elafgifter i EU:

- Det er jo det der sker….

- Først varmepumper og elbiler….så sidder folk i fællen, skriver Viggo P i en af de lige knap 700 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook om elafgifterne:

Farvel til én øre: Usmageligt