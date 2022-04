Taget i røven: Min ex tjente 100.000

Kritikken af reglerne for uddeling af varmecheck vokser, og nu forklarer Dan Jørgensen hvorfor det er indkomst i 2020, der bestemmer, om man får penge i august 2022.

- Jeg er en af dem der føler mig taget i røven fordi man tager husstandsindkomsten fra 2020.

- Jeg blev nemlig skilt i 2021, og min husstandsindtægt er slet ikke som den var i 2020. For da var jeg sammen med en mand, der tjente 100.000 om måneden.

- Men min varmeregning er blevet det dobbelte i mellemtiden - selvom jeg har efterisolering og sparet på varmen.

Sådan lyder det fra Majbritt L, der har kontaktet nationen om en skilsmisse og den varmecheck, politikerne lige nu er enige om at sende afsted til 419.000 husstande, der bruger gas eller el.

For Dan Jørgensen og hans embedsfolk har valgt at udregne støtten efter den indtægt man havde i 2020, Og det synes Majbritt – og hel del andre danskere i samme situation – er komplet urimeligt. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- Det kan ikke være rimeligt, at man tager en indkomst tilbage i 2020, når det faktiske problem er nu.

- Min indkomst ligger under de 500.000 kr, som gør at jeg skulle kunne få varmecheck udbetalt……..

- Men som det ser ud nu får jeg intet når det er baseret på forkert oplysninger.

Ingen fjernvarme og ingen penge til varmepumpe

- Jeg bor i Jyllinge hvor man ikke kan koble sig på andre varmekilder som f.eks. fjernevarme.

- Men jeg har ikke 120.000 kr. til en varmepumpe + en varmepumpe er ikke nok for at trække varmen rundt i mit hus, skriver Majbritt og nationen! har bedt Klimaministeriet svare på, hvorfor de har valgt 2020 – og ikke seneste månedsløn – som grundlag for udbetaling af varmehjælp. Og Dan Jørgensen har sendt dette svar:

Seneste indkomstår er mest fair

- Jeg kan godt forstå frustrationen hos jeres læsere, hvis man finder ud af, at man ikke er omfattet af målgruppen for varmecheck, fordi man er over indkomstgrænsen.

- Men den mest fair fremgangsmåde er nu engang, at der tages udgangspunkt i det seneste indkomstår, hvor årsopgørelsen er afsluttet for de fleste danskere, hvilket er 2020.

- Hvis man alternativt tog udgangspunkt i 2021 eller 2019, ville det enten ikke være færdigopgjort, eller også kan der være sket meget siden da.

Månedsløn er usagligt

- Usikkerheden bliver også for stor, hvis vi kun bruger seneste måneds indkomst som pejlemærke for, om man kan få checken, da ens indkomst kan svinge meget fra den ene måned til den anden.

- Det ville ikke være hverken sagligt eller retfærdigt, og derfor er vi landet på denne metode, skriver Dan Jørgensen, men hvad tænker du?