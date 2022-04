Tak: Fik 700 kr. kontant i borgerservice

- Vi vil godt udtrykke vores dybe taknemmelighed til danskerne for deres støtte, hjælp og varme velkomst.

Sådan lød det, ifølge jv.dk, fra ukrainske Mariia om de 700 kroner, hendes søster Olena modtog fra Aabenraa Kommunes borgerservice i går.

15.000 venter

Pengene skal gå til mad og andre fornødenheder den næste uge. De to kvinder bor nemlig med den enes datter privat hos en dansker, der har åbnet sig hjem for flygtningene. Og selvom Aabenraa Kommune i den første måned ikke ville støtte den slags private initiativer, skiftede man holdning mandag.

Her besluttede kommunens arbejdsmarkedsudvalg nemlig, at ukrainere, der ikke har fået en opholdstilladelse, kan få 100 kroner om dagen, hvis de bor privat. Udbetalingen begyndte i går, hvor 21 ukrainere hver fik 700 kroner. Borgerservicechefen fra kommunen oplyser til nationen!, at 19 ukrainere har fået penge i dag, og at pengene bliver udbetalt kontant.

I alt venter mere end 15.000 ukrainere lige nu på at få en opholdstilladelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. 2200 personer har fået opholdstilladelse, og arbejdsgiverne synes, tempoet skal op i sagsbehandlingen.

