Tak for larm, Spies: Kræver 9000 kr. retur

- Hotellet var under al kritik.

- Møgbeskidt og ulækkert med sundhedsskadeligt mug og skimmelsvamp.

- Hullede håndklæder og våd bademåtte. Kogepladerne var rustne, og der var meget støj fra (defekt?) kompressor i gården.

- Der var også løse hår i bruseren.

- Og vi boede i vores kuffert hele ugen, da vi fik lovet et nyt værelse - og skulle være klar.

68 og 70 år: Meget højt støjniveau

Sådan indledte Tonny og Verna en klage til Spies om den hyggelige byferie, de havde set frem til - og over betalt 12.000 kr. for - i Rhodos By i september. Og om det hotel de efterfølgende blev placeret på. For det byhotel Spies tilbød dem som erstatning, kostede 3500 kr. ekstra. Og da Tonny og Verna, der er et ældre par på 70 og 68 år uden børn, ikke syntes, det var rimeligt, fandt de pludselig sig selv på et Sun Wing-resort med mange børn. Langt fra Rhodos By:

- Der var en stor spisesal, og børn og voksne med meget højt støjniveau.

- Selve hotellet/værelserne var fantastiske (til børnefamilier), der ønsker denne form for ferie.

- Det har bare ikke noget med Rhodos by at gøre, som vi havde bestilt, skriver Tonny i en anden mail til Spies. Og til nationen! skriver han, at han er utilfreds med den kompensation, Spies har tilbudt. Det store rejseselskab mener nemlig, at en kompensation på 4526 kroner kontant - eller et rejsegavekort til Spies på 5500 er passende. De har nemlig sendt dette svar til parret:

Spies svarer: Vi forhøjer kompensationen

- Der skal ikke herske tvivl om, at værelset på Hotel Bufferfly ikke har været tilfredsstillende, og at det har været til gene, at I både har skiftet værelse og hotel på samme dag.

- Vi har i første mail tilbudt jer 2526 kr. for overnævnte. Da vi kan forstå, at I helst ville være blevet i Rhodos by, og dette ikke var muligt på grund af, at alle hoteller var fuldt bookede. Det blev derfor aftalt, at I dagligt kunne tage taxi til og fra Rhodos by.

Og I fik jo taxapenge

- I har på rejsemålet fået refunderet jeres taxi regninger på i alt 1.870 kr.

- Endvidere kan vi forstå, at I ikke var tilfredse med Sunwing hotellet, eftersom I ikke ønskede et hotel med mange børn, og dette var til gene for jer.

I kan klage til pakkerejseankenævnet

- Ved en fornyet gennemgang af jeres sag kan vi tilbyde at forhøje kompensationen med 2000 kr. Beløbet svarer til lidt over 20 % af 6 døgn, hvor I boede i et andet område og var generet af mange børn på hotellet.

- Vi beder jer svare tilbage på denne mail, om I ønsker den kontante kompensation på i alt 4526 kr. eller et Spies gavekort på 5500 kr, skriver Spies, der desuden oplyser, at man jo altid kan få en uvildig vurdering af en sag/klage hos Pakkerejse-Ankenævnet, men hvad tænker du?

Tonny og Verna betalte 12.000 kr. for fly og byhotel - plus 1600 for bagage og ekstra benplads til de gamle ben. De mener selv, de burde have 9000 kr. retur, Spies mener 4500 kr. (eller 5500 Spies-kroner) er rimeligt.

