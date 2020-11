Tak: Håber Mette bliver straffet

Læs den risikovurdering, der fik Mette Frederiksen til at træffe den 'tunge beslutning om at lade minkene aflive'. Og fortæl så, hvad du ville have gjort, hvis du var statsminister

- Jeg stoler overhovedet ikke på dig, Mette.

- Du har brudt grundloven med din udmelding sidste onsdag, og jeg håber, at du bliver straffet ligesom alle andre, der bryder loven!

Sådan skriver Sigurd O i en af de - hold fast - 14.000 kommentarer, der er skrevet på statsminister Mette Frederiksens Facebook-profil om regeringens argumenter for at aflive mink i Danmark.

Handler om lovbrud - ikke om hvorfor

Sigurd har fået mere end 2300 likes for sin kommentar til statsministerens meget lange forklaring på, hvorfor hun onsdag i sidste uge meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives - og han er langtfra den eneste, der er ligeglad med argumenterne:

- Din opdatering er efter min mening mangel på respekt for loven, befolkningen og i særlig grad over for de mange direkte berørte familier.

- Der er alene tale om et alvorligt lovbrud begået mod befolkningen - intet andet.

- Motivationen herfor er uden relevans.

Folk glemmer hvad det handlet om

- At du påkalder dig, at der er sket en fejl ændrer ikke ved, at du som statsminister som minimum har svigtet med dit ministertilsyn og intet foretaget dig, efter ulovligheden officielt blev dig bekendt, skriver Ricki V i en kommentar, der har fået flere end 500 likes. Mange - måske også de fleste, da selve opslaget som du kan se har fået flere end 30.000 likes - mener dog, at regeringen gjorde det rigtige.

Susanne J har fået 265 likes for dette verbale klap på statsministerens skulder:

- Jeg synes det virker, som om folk glemmer hvad det her handler om. Nemlig Folkesundheden.

- Selvfølgelig var det forkert at handle uden lovhjemmel. Det ved vi alle. Og det skal bringes i orden så hurtigt som muligt.

Tak - og jeg bor i en af de nedlukkede kommuner

- Men det er vigtigt at handle for vores allesammens skyld. Tak, fordi I handler og tager ansvar.

- Og jeg bor i en af de nedlukkede kommuner, og det har konsekvenser for mig.

- Men konsekvensen ved ikke at handle er så meget større, skriver Susanne.

Du kan selv læse den risikovurdering, der fik statsministeren til at træffe den 'tunge beslutning at lade minkene aflive – også dem, som ikke selv er smittede eller befinder sig i nærheden af smittede besætninger'. Det kan du gøre her.