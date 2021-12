Tak, Inger - men helt absurd

Mere end 55.000 læsere mener, at Inger Støjberg skulle være blevet i Folketinget. Også fra udlandet er der støtte

- Tak for dig, Inger.

- Det er helt absurd, at du skal straffes for at hindre dét, som hundrede af millioner piger oplever.

Sådan skriver den norsk-somaliske forfatter og debattør Shurika Hansen i en af - hold fast - 10.000+ kommentarer, der er skrevet på Inger Støjbergs Facebook-profil efter et stort flertal i Folketinget i går stemte hende ud.

Inger Støjberg er uværdig: Stemt ud af Folketinget

Vi skulle være trygge

Shurika - der har fået 135 likes for sin kommentar - udgav sidste år bogen 'Min kamp for frihet – og kjærlighet til Norge' om at vokse op med dårlige miljøer, kvindeundertrykkelse, social kontrol og koranskoler. Og hun støtter Inger Støjberg:

- Dette er Vesten, hvor vi skulle være trygge.

- En stor tak fra millioner af piger, kvinder og drenge, som bliver giftet bort mod deres vilje, skriver hun, og kigger man videre i kommentarerne, er der nok ikke så overraskende rigtig mange, der er enige:

Mange personlige stemmer

- Jeg tror ikke, at du (Inger, red.) har nogen anelse om, hvor mange personlige stemmer du vil kunne få, når/hvis du beslutter dig til at stille op igen.

- Personligt håber jeg, du gør, denne omgang du har været igennem er uværdig for din person og det, du står for, men der var som sædvanligt meget travlt ved håndvasken, skriver Mogens B. og Rene F. ser frem til røvspark:

- Glædelig jul, Inger Støjberg.

- Tag en lang velfortjent ferie, og kom tilbage og spark røv ...

Du skal søge to jobs om ugen

- Du har stor opbakning bag dig, skriver Rene, der har fået 900 likes, mens Lotte B. er en af de få, der fryder sig en anelse:

- Så skal der søges to jobs om ugen.

- Og hvis du vil søge om afsoning med fodlænke, er der et kriterium, der skal være opfyldt

- Du skal være i arbejde, skriver Lotte, men hvad tænker du om et muligt Støjberg-comeback?