Tak til Morten: Kan gøre Danmark anstændigt igen

- Tak Morten for at gøre DK anstændigt igen.

- Lad os håbe årene under Dansk Forbudsparti’s regime er over.

Sådan skriver Kenneth N i den pt mest populære kommentar (53 likes), der er skrevet på Politikens Facebook-profil om den radikale leder Morten Østergaards krav om, at Socialdemokratiet skal ændre udlændingepolitik.



- Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå.

- Kan vi ikke det, kan vi ikke støtte en regering – og så er vi imod, siger Morten Østergaard til Berlingske om det såkaldte paradigme-skift, der blev vedtaget i folketinget for en måned tids siden.

Paradigmeskiftet har været flittigt debatteret her på nationen!, hvor bl.a. flere syriske flygtninge har skrevet, at de har mistet motivationen til integrere sig:

Hvad med anstændighed når det gælder gamle og syge?

Men ser man i de øvrige kommentarer på Politikens Facebook, så er der også folk, der kritiserer Morten Østergaard:

- Sjovt det kun handler om udlændinge.

- Han kræver ikke anstændighed når det handler om vores syge gamle og fattige, skriver Glenn R og Jesper P fortsætter:

- Så melder Morten Østergaard klart ud. Han vil rulle den stramme udlændingepolitik tilbage og åbne sluserne op igen, hvis han skal pege på Mette Frederiksen.

Har syv procent i dag

- Han vil også sørge for at mennesker med fremmed herkomst bliver bedre integreret. Tankevækkende udmelding, når man tænker på, at hans parti gennem årtier har været støtteparti eller siddet i regering, hvor de ikke formåede at få de fremmede integreret.

- Hvorfor tror han så, at det kan lykkes nu, skriver Jesper.

De Radikale står til at få 7 procent af stemmerne ifølge en Norstat måling foretaget for Jyllandsposten og Altinget i sidste uge, men hvad tror du?