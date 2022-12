Tandbørste-mystik i Coop

- I har et tilbud på 2 stk. OralB Pro 3 3900 tandbørster til 499 kr.

- Det skriver I imidlertid er udsolgt.

- Men samtidig har I følgende vare: 2 stk. OralB Pro 3 3900 tandbørster til 899.- Det indebærer jo, at varen ikke er udsolgt.

- Jeg skal hermed venligst bede om at købe 2 stk. OralB Pro 3 3900 tandbørster til 500 kr. som tilbudt.



Slet ikke det samme

Sådan skrev Byriel B til Coop i begyndelsen af december (d.7.), fordi hendes søn havde mistet sin tandbørste – og hun gerne ville forære ham en ny. Og i går svarede Coop så, at tilbuddet til 499 slet ikke er det samme som det til 899.

- Der er desværre forskel på de to pakninger. Den til 499 kr som er udsolgt havde 2 almindelige børstehoveder med, mens den til 899 kr har 3 Sensitive Clean bøstehoveder med.



- Da der er tale om forskellige pakninger - også selvom de minder så meget om hinanden og har de samme tandbørste - så er jeg desværre nødt til at afvise, skrev Coops kunderådgiver, men det synes Byriel er et ret tyndt svar.

Coop forstår godt kunden

Hun har derfor bedt nationen! om at høre COOP om det er helt umuligt at hun kan få tilbuddet. De omtalte Sensitive Clean børstehoveder koster 169 kr for fire stks, så en mulighed kunne være, at sælge tandbørstepakken med hoveder for 499 plus 169 kr – altså 668 kr og ikke 899 kr.

nationen! har spurgt COOP om de godt kan forstå at Byriel undrer sig – og om de vil tilbyde hende at købe tandbørsterne for 668 – og det svarer COOP på sådan her:

Men den ene var et restparti

- Vi forstår godt, at det ser mærkeligt ud med kundens øjne.

- Men den enkle forklaring er, at den ene pakke til den lave pris er et restparti, vi har købt - og som vi derfor har kunnet sælge til billige penge til vores kunder.

- Vi kan ikke købe flere af denne vare fra vores leverandør.

- Den anden pakke er markant dyrere i indkøb, så vi ikke kan sælge den til samme lave pris som restpartiet, skriver Coop, men hvad tænker du?