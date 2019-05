Taxa-chauffør hjalp 96-årig dame til øjenlægen: Så kom P-vagt

Jeg ved godt, at jeg ikke må standse på cykelstien, og at vagterne prøver at gøre deres arbejde så godt, de kan, men hvad skulle jeg have gjort anderledes, skriver Taxa-Lars, der fik en bøde på 500 kr for at hjælpe en kunde ud af bilen.

- Den 22/2 fik jeg en parkeringsafgift, da jeg var i færd med at afsætte en gammel, meget dårligt gående kunde, der skulle til øjenlægen på adressen Lyngby Hovedgade 57D.

- Jeg kunne ingen afsætningsplads finde ved adressen…..den gamle dame kunne kun bevæge sig med slæbende fødder - ved hjælp af to stokke – meget langsomt og tydeligt besværet (dette havde jeg set ved afhentning af damen).

- Og tilmed var damen meget dårligt seende – hun havde en tid i 'Øjenklinikken', hvor hun skulle have bortopereret en svulst i øjet.

Behandler de ældre, som jeg gerne selv vil behandles

Sådan indleder Lars E det brev han sendte til Lyngby-Tårbæk Kommune om den i hans - og den ældre dames syge øjne - ret så tarvelige behandling, han var udsat for i slutningen af februar.

Kommunen mener - som du kan læse nedenfor i det svar Lars har modtaget - ikke, at der er noget galt med P-afgiften, men det mener Lars, der er trist over, at der åbenbart ikke er plads til venlighed og hjælpsomhed i Danmark længere. Hans brev fortsætter derfor således:

- Som taxachauffør kører jeg med mange ældre mennesker, der har brug for at blive hjulpet i forbindelse af påstigning og afsætning …… og det gør jeg selvfølgelig.

- Jeg behandler de ældre, som jeg gerne selv vil behandles, når det bliver min tur til af blive hjulpet!

Jeg ved godt jeg ikke må standse på cykelstien

- Jeg er MEGET ked af at opleve den manglende forståelse som parkeringsvagterne viste overfor damen, som den ene talte med og den manglende konduite, der blev udvist. - Jeg synes den gamle dame blev totalt overset, og jeg fik pålagt en i mine øjne uretfærdig parkeringsafgift!

- Jeg ved godt, at jeg ikke må standse på cykelstien, og at vagterne prøver at gøre deres arbejde så godt, de kan (som jeg også gjorde). Men jeg tænker…..hvad skulle jeg have gjort anderledes?

Men det er trist at værdig behandling skal koste en bøde

- Tænker at det er MEGET trist, hvis samfundet ønsker at straffe mig for at have afsat damen værdigt, skriver Lars, der også bemærker at han og den ældre dame var ved taxaen under afsætningen, og at motoren kørte og at P-vagterne IKKE holdt bilen under observation, men nærmest kom løbende og gik direkte til 'handling'.

Den ældre dame synes det er synd for Lars

nationen! har talt med den ældre dame, der ønsker at være anonym, og hun bekræfter at hun havde brug for hjælp til at komme fra taxa'en og hen til øjenklinikken, og hun synes det er synd for Lars, at han skal betale en bøde på 500 kr.

Men hvad tænker du? Kommunen synes nemlig ikke, at Lars skal have lov til at holde på cykelstien foran øjenklinikken, bare fordi han skal sætte en dårligt gående dame på 96 år af.