Teenager stjal smøger: Politiet sendte to biler og helikopter

Da en stor dreng i går eftermiddags stjal et større antal cigaretter i et supermarked i Malmø-forstaden Åkarp rykkede politiet talstærkt ud.

- Man spørger sig selv, om det her er den rigtige måde at bruge ressourcerne på.

- Også selv om de fangede tyven.

Sådan skriver svenske Christer J i en Facebook-kommentar om den - i forhold til tyveriets størrelse - ret så omfattende indsats, politiet i sydsverige lagde for dagen, da de i går fik alarm fra et supermarked i Åkarp lige uden for Malmø.

En helikopter har et utroligt overblik

Et vidne så teenageren begå tyveriet og alarmerede myndighederne, der sendte hundepatrulje, to patruljevogne og en helikopter. Og efter en halv times eftersøgning var tyven fanget:

- Vi disponerer frit over vores ressourcer, og hvis vi har en helikopter i mområdet, så kan vi sætte den ind.

- Når en helikopter er i luften, har man et utroligt overblik når en gerningsmand er på flugt, forklarer Richard Lundqvist, politiets pressetalsperson til nyhedsbureauet TT, men hvad siger du, og kan du huske den MC-ejer, der klagede til nationen! over at Københavns Politi ikke ville rykke ud, da han fik stjålet sin orange MC - og hans venner så den køre rundt på Nørrebro?

