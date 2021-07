Telia vs. Hamid: 1,60 pr. minut

Hamid blev indkaldt til et retsmøde om en telefon-regning - men fik et chok, da han fandt ud af at han skulle betale for at deltage i mødet

- Hej.

- Jeg skriver fordi retten i Roskilde indkalder mig til et telefonmøde om en sag vedr. betaling af et telefonabonnement.

- Jeg ringer retten op på selve dagen, og først der bliver jeg gjort opmærksom på, at der er tale om et betalingsnummer.

- Der er afsat 45 minutter til mødet, og det koster 1,60 kr. i minuttet.

Der står intet

Sådan indleder Hamid en mail til nationen! om at blive anklaget for noget med en telefonregning, indkaldt til retsmøde om telefonregningen – og så ende med at få en ekstrastor telefonregning for at deltage i retsmødet. Hamid synes nemlig ikke han har hørt om den slags før – og han kalder det et ’skjult gebyr’, han som anklaget bliver forpligtet til at samtykke til. Hans brev – som nationen! har bedt domstolsstyrelsen om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Udover de almindelig omkostninger forbundet med en retssag, såsom retsafgifter, sagsomkostninger og advokatsalær o.lign har der aldrig været omkostninger forbundet med at borgere deltager i et retsmøde.

- På selve indkaldelsen står der intet om disse vilkår.

Men man kan få en dom hvis ikke ringer

- Derimod står der, at hvis ikke man deltager i mødet, kan man risikere en udeblivelsesdom, skriver Hamid, og nationen! har bedt Domsstolsstyrelsen svare på, hvor ofte sagsøgte skal betale overtelefontakst for at deltage i retsmøder? Og om det burde fremgå af indkaldelsen? Og om det er Telia, de har en aftale med om telefonmøder?

Telekommunikation er tilladt

Og de spørgsmål svarer Domstolsstyrelsen på sådan her:

- Vi kan om mødetelefonen oplyse følgende:

- Det følger af retsplejelovens § 353, stk. 6, at forberedende retsmøder i civile sager kan finde sted ved brug af telekommunikation medmindre retten vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt.

- Hovedparten af de forberedende retsmøder i civile sager afholdes som telefonmøder.

Og alle gør det

- Domstolenes mødetelefon finder anvendelse ved afholdelse af telefoniske retsmøder. Domstolenes mødetelefon benyttes af alle danske retter i varierende omfang.

- Den eksisterende ordning har været i anvendelse siden 2014, og medfører at alle deltagere i telefonmødet betaler en minuttakst udover den sædvanlige minuttakst.

- Taksten oplyses, når der ringes op til mødetelefonnummeret. Domstolene betaler således også selv denne takst.

Men der er mulighed for at få dem refunderet

- Det er ikke domstolene, der opkræver beløbet, men mødedeltagernes eget telefonselskab. Løsningen leveres af Voxogo ApS.

- For så vidt angår muligheden for at få refunderet den afholdte udgift, så har parter i en retssag mulighed for at bede om at blive tillagt sagsomkostninger, hvilket dommeren herefter træffer afgørelse om i dommen.

Dommeren bestemmer

- Dommeren tager i den forbindelse stilling til, om den ene part skal betale sagsomkostninger til den anden eller, om hver part skal bære egne omkostninger.

- Hvis der træffes afgørelse om, at den ene part skal betale sagsomkostninger til den anden, tager dommeren ligeledes stilling til med hvilket beløb dette skal ske, skriver Domstolsstyrelsen, men hvad tænker du?