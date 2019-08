Tesfaye gør muslimske Mohamad helt glad i låget

Jeg er i den grad glad i låget, når vi nu har en minister, der har en stærk intention om at arbejde på en bedre politisk retning, der får integrationen til at fungere, skriver Mohamad, der kom til Danmark i 2015

- Gudskelov blev den rødhårede dame, Inger Støjberg, udskiftet med Mattias Tesfaye.

- Som på mange måder gør det bedre end Støjberg.

- Ministerens hovedopgave i Integrationsministeriet er jo, at sikre og styrke integrationen på alle mulige måder.

- Og det er den nye minister allerede godt på vej hen imod

Usympatisk kage

Sådan indleder Mohamad A - en af nationens! ret så flittige skribenter - et brev om den nye regering og de toner, der lyder fra Mathias Tesfaye, der har overtaget integraitons- og udlændingeministerposten.

Mohamad kom til Danmark sammen med tusindvis af andre syrere i 2015, og den seneste tid har han sat gang i debatten med indlæg som 'Mohamad flygtede til Danmark i 2015: Fik 10 i studenterhuen' (189 kommentarer, 'Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan'(2408 kommentarer) og 'Høflige Mohamad til Hr. Messerschmidt: Islam er uskyldig' (393 kommentarer) - og nu vil han gerne fortælle, hvor glad han er. Hans indlæg fortsætter derfor således:

I den grad glad

- Når menneskers ulykke bliver fejret med kage, når visse grupper ikke kan familiesammenføres i en vis periode, når børn hverken kan gå til fodbold eller vennersfødselsdage på grund af fattigdom og stramningerne på ens livsvilkår bliver den nye form for politik, så er det på alle parametre usympatisk og usselt.

- Derfor er jeg i den grad glad i låget, når vi nu har en minister, der først og fremmest har en stærk intention om at arbejde på en bedre politisk retning, der får integrationen til at fungere.

Stramninger rammer jo også de forkerte

- Stramningsvejen er slet ikke en løsning, fordi den rammer alle, både de produktive og dem, der udgør en landsskadelig virksomhed.

- Og at ministeren nu fjerner strammetælleren, der viser, hvor mange gange man har været ussel nok til at indføre stramninger på folks livsvilkår, så viser det, at ministeren udrydder symptomet på den gale integration.

- At ministeren præsenterer sig selv med en kort beretning på hjemmesiden og går på live i en gruppe, der stort set kun har medlemmer med udlændingebaggrund, viser også at ministeren er åben for at stå frem og tale om løsninger, i stedet for at sidde på kontoret og indføre tilfældige stramninger, som rammer alle.

- F.ex at åbne op for, at alle skal have ret til en uddannelse. Her viser ministeren, at alle skal have mulighed for at få sig en fremtid, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra.

Den rigtige retning - og det er kun starten

- På alle parametre går det i den rigtige retning, og vi er endda kun i starten i den nye regeringsperiode, og det vil med sikkerhed betyde, at der kommer massevis af nye initiativer i løbet af de kommende 4 år.

- Jeg glæder mig så også til endnu mere politisk kamp, fordi regeringen ikke vil tilbagerulle de ting, jeg vil, og jeg vil altid forsøge at påvirke dem, så jeg når til den situation, hvor jeg er tilfreds med den politik, der bliver ført.

- Jeg vil dog helt utvetydigt sige, at hvis Støjberg nogensinde igen vil være en god integrationsminister, så burde hun bede Tesfaye om at give hende et kursus i, hvordan man kan starte med at være en god person.

- Jeg siger ikke, at Tesfaye er perfekt, men han er i hvert fald bedre end den rødhårede dame, slutter Mohamad, men hvad tænker du?