Tesla-Allan: Mister nok én million kr.

Alle Tesla-ejere fik et chok sidste fredag, da firmaet satte priserne ned med 90.000-100.000 kroner. I Sønderborg var chokket ekstra stort

- Der var sgu ikke nogen, der pev, da prisen på nyere brugte biler steg.

Sådan skriver Anker J. i en af de 227 kommentarer, der er skrevet på TVSyds Facebook-profil om de ret markante rabatter på nye Tesla-biler, der blev meldt ud for en uge siden. Og den effekt de nye og 20-23 procent lavere officielle priser på fabriksnye Tesla-køretøjer har haft på prisen på de brugte modeller.

Tilpasses til markedspris

TVSyd har talt med Allan fra Beka Auto, der har 27 brugte Teslaer til salg. Teslaer, der nu har fået nye prisskilte - 40.000-80.000 lavere end sidste fredag:

- Det kommer til at berøre os i en størrelsesorden på en million kroner i nedskrivninger, for at vi kan tilpasse os markedsprisen, som den bliver nu, fortæller Allan til TV-stationen, men læser man videre i de mange kommentarer, er der ikke ret megen medfølelse med bilhandleren:

Hurra for det

- Og hvad så?

- Prisfald er til gavn og glæde for forbrugerne.

- Hurra for det, skriver Rene H således, og Søren J. har samlet tre likes op for den her konstatering:

- Folk bliver træt af at køre radiobil, skriver Søren.

