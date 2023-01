Tesla-effekt: Rabat på 78,5 millioner

Tesla satte deres priser voldsomt ned for 12 dage side. Det har betydet prisfald på andre brugte elbiler - og nu er der tal for, hvor mange penge bilkøberne kommer til at spare

- Effekten af Tesla's prisnedsættelse på Model Y og Model 3 fredag d. 13/1 er til at tage at føle på.

- I løbet af uge 2's sidste tre dage rettede forhandlerne et rekordhøjt antal elbiler ned i pris.

- 1.359 eldrevne biler blev sat 32.900 kroner ned.

- Og jo nyere bil, jo højere nedsættelse...

Markant for elbiler

Sådan skrev Bilbasen på Linkedin for en uge siden - og i går kunne Danmarks største elektroniske handelsplads for nye og brugte biler så meddele, at uge 3 på flere måder blev rekordernes uge på brugtbilmarkedet:

- Især i forhold til elbilerne.

- Alle biltyper er rettet ned i pris, men de nominelle nedsættelser er især markant for elbilerne, der er sat 24.105 kr. ned i pris i gennemsnit, konstaterer Bilbasen, der har set priserne falde på 1402 elbiler.

De står også længere tid

Finans.dk har regnet ud, at de sidste to ugers nedsættelser samlet har kostet bilforhandlere 78,5 mio. kr. Og ser man på Bilbasens 'liggedage'-statistik er den heller ikke god for elbilsælgerne.

- Liggedagene for elbiler og hybrid-biler stiger mest, kan man læse, men hvad tænker du?