Tesla-ejer hængt ud: Hvad f.... tænker du på?

- Nu er jeg ikke særlig vild med, at 'dømme' en person på Facebook, men når personen ligefrem forsvarer sig med 'jeg kører efter forholdene', så tænker jeg ikke han kører efter den tilladte hastighed.

- Jeg synes så dog artiklen er ganske generaliserende overfor dem med en bil over gennemsnittet, når de ligefrem skriver, at det er et stigende problem med 'muskelbiler', der kører vanvittigt i byerne med hastigheder på langt over det tilladte.

En Skoda kan også køre 100 km/t

- En Skoda Fabia kan også kører over 100 km/t og især med en idiot bag rattet. Uanset hvilken bil man kører i, så er man komplet idiot, hvis man kører åndssvagt inde i byen, hvor der er masser af cykelister og fodgængere.

Sådan skriver Tommy K i den pt. mest populære af de 51 kommentarer, der er skrevet på jv,dk'd Facebook-profil om et opslag i Facebook-gruppen 'For os der bor i Hjerting' om en Tesla-ejer, som flere forældre mener kører alt for hurtigt på Fasanvænget. Opslaget - som fik adskillige kommentarer fra folk, der også havde set og oplevet den elektriske bilists kørsel - lød bl.a.

Min datter skal over vejen hver morgen

- Kære Tesla-ejer, som 7.45 kørte 80-100 km i timen på Fasanvænget, HVAD F..... tænker du på?

- Min datter på 10 år skal over vejen hver morgen, og tænk at man skal følge hende over vejen, fordi et FJOLS som dig ikke kan bruge 30 sekunder mere på at nå på jobbet', men Tommy er ikke den eneste, der synes, at den slags sager skal behandles af myndighederne i stedet for på Facebook, hvor der f.ex. bliver skrevet, at Tesla-ejeren skal ruskes eller have en opsang:

Måske du bare skal bede politiet om at komme forbi?

- Man kan som privat person rekvirere politiets fartkontrol, til en lokation hvor man mener der er et behov.



- Måske den far blot skal gå ind på politiets hjemmeside og gøre det? Så kommer der som regel, helt automatisk ro på igen, i hvert fald for en periode, skriver Anelle S i en anden populære kommentar, og Henrik K fortsætter:

55 bilister blitzet: Naboen havde booket en fotovogn

Hvad med gamle mennesker på elcykler?

- Mon JV havde gidet at skrive om det hvis det var en i en Toyota?

- Sådan noget her skal ikke publiceres i en avis, det er noget politiet skal tage sig af.

- Kan være jeg kan få JV ud og kigge på de ældre, der kører på el-cykler her hvor jeg bor, hvor der er smæk for skillingerne mht fart, og uden den store kontrol af 'fartøjet'. :-), skriver Henrik K.

En betjent vil kontakte dig inden 14 dage

På Politi.dk kan du 'Hvis du oplever, at der køres for hurtigt på en strækning eller vurderer behov for en knallertkontrol, anmode politiet om at gennemføre en færdselskontrol på stedet'.

Det sker på dette link

Så vil en betjent kontakte dig inden 14 dage fra din henvendelse.

Der kan dog være henvendelser, som politiet - efter en konkret vurdering – ikke vil kunne imødekomme.