Tesla løb tør for strøm og skabte kæmpekø - og debat

Har du oplevet at en benzin- eller diesel-bil er gået i stå? Og har du oplevet at en el-bil gjorde det?

- Hvorfor er det en historie? Har benzin- eller dieselbiler aldrig løbet tør?

- Jeg synes det er sløjt at skrive en artikel, der får det til at se ud som om Teslaer/el-biler generelt har dette problem.

Lidt røv - el-biler er geniale

Sådan skriver Jakob P i en af de mere end 100 kommentarer, der er skrevet på sn.dk og sn.dk's Facebook-profil om en Tesla, der løb tør for strøm ved rundkørslen ved Stop 39 i Slagelse i går ved middagstid. Og skabte problemer.

Men Jakob er ikke den eneste, der synes at artiklen er uheldig:

- Lidt røv at elbiler skal fremstilles på en træls måde i sådan en artikel..



- Og nej jeg bliver krænket og nej jeg er ikke miljø aktivist, elbiler er blot en genial opfindelse, skriver Anders K i en anden kommentar, mens Pernille V bruger lejligheden til - åbenbart - at gentage sig selv:

Rigtige biler

- Jeg siger det bare igen.

- Rigtige biler kører på benzin eller diesel, skriver Pernille.

I weekenden skrev komiker, TV-vært og el-bil-ejer Jan Gintberg er meget læst indlæg i Politiken om at løbe tør for strøm i en elbil, og på nationen! var der mere end 200 medlemmer, der deltog i en debat om opladersituationen for elbiler i Danmark, men hvad tænker du?