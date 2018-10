Thai-ekspert: Nogle vælger overarbejde, andre giver 'happy ending'

- Nogle af kvinderne tager meget afstand fra salg af sex. Men for andre er grænserne for salg af seksuelle ydelser og massage ydelser mere flydende.

- For nogle bliver det ikke nødvendigvis set som en seksuel ydelse at give et 'handjob' eller en 'happy ending'.

De giver os allesammen et dårligt ry

Sådan siger Marlene Spanger, Marlene Spanger, lektor fra institut for kultur og globale studier på Aalborg Universitet, til Fyens.dk om de massage-steder, der bliver drevet af thallandske kvinder.

Avisen har også talt med en kvinde, der driver massage-klinik i Odense, og hun fortæller, at de massører, der vælger at give 'happy ending', er grådige. Og at hun selv er dødtræt af, at de mandlige kunder efterspørger sex:

- Det er fordi, de vil arbejde mindre for flere penge. Men hvor mange penge har man brug for for at få et godt liv?

- De giver os allesammen et dårligt ry, og det gør mig simpelthen så vred. I Thailand ville man blive rystet over de her piger, siger massøren, der bliver bakket af lektoren, der i maj måned publicerede en rapport om sex på thai-massage-klinikkerne:

Nogle gør det, andre tager overarbejde i andre brancher

- Nogle vælger at gøre det, ligesom nogle vælger at tage overarbejde i andre brancher, for at tjene ekstra. Dem, der sælger seksuelle ydelser, har behov for de ekstra penge af forskellige grunde, siger Marlene Spanger og nævner, at mange af dem f.ex. har børn eller andre familiemedlemmer i Thailand, de sender penge hjem til.

