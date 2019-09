Thomas: Min lort skal ikke ende i deres badevand

- Der er overløb med urenset spildevand nærmest hvergang der er regnvejr.

- I årets første 3 måneder har der været overløb svarende til 23 overløb med 70.230.000 liter u-renset spildevand.

- Ingen borgere bliver adviseret om at de ikke må bade pga. smittefare, den lokale ro-klub har udmeldt at der lugter af lort når det har regnet.

Må ikke lave vores eget anlæg

Sådan indleder Thomas T fra Guldborgsund et brev til nationen! Kommunen kræver nemlig at han skal betale op mod 40.000 kr for at tilslutte sig det kommunale kloaknet og dermed med-financere et renseanlæg som han synes helt oplagt er for lille.

Thomas har set en video – som nationen! efterfølgende har fået lov til at bruge – af nogle unge mænd, der bader fra Slotsbryggen i Nykøbing Falster – og bedre bevis på at kommunens systemet ikke virker optimalt, mener han ikke kan fremskaffes. Thomas’brev fortsætter derfor således:

- Borgere såvel som erhverv, som bor indenfor et område som forsyningen ønsker sig som tvangs-/monopol kunder, vil lave private udledningsfrie pilerensanlæg, bliver nægtet lov til etablering, fordi at forsyningen ikke vil tillade det.

- Mit eget igangværende forsknings-projekt med pilerens er således blevet stoppet af kommunen med en indskærpelse, og kommunen kræver at mit spildevand SKAL udledes u-renset (ved nedbør) til Slotsbryggen, der hvor de 2 sorte-per hopper i.

Så får man bøder

- Laver jeg mit udledningsfrie pileanlæg færdig (hvor alt spildevand behandles uden at belaste miljøet) vil kommunen prompte udstede bøder fordi at jeg vil tvangsudlagt som kunde.

- I den gamle spildevandsplan var der faktisk skrevet, at renseanlægget i Nykøbing er overbelastet ved regn, men alligevel besluttede man bevidst at tilføre endnu mere spildevand, bakket op af forsyningens direktør at der var masser af ledig kapacitet på anlægget.

Tæt nok til at betale - for langt væk til at klage

- Og når jeg klager til Natur og Miljøklage nævnet, bliver jeg afvist med begrundelsen af at jeg bor for langt væk fra renseanlægget for at kunne klage.

- Men jeg bor åbenbart ikke for langt væk til at de kan kræve mit tilskud af lort til Slotsbryggen, skriver Thomas.

nationen! har i sidste uge bedt Guldborgsund Kommune svare om de er stolte af deres rensningsindsats? Og hvorfor en mand, der tilbyder at klare sit lort selv, ikke kan få lov?

Tavs kommune

Men kommunen er - selv om nationen! har rykket for svar flere gange - ikke vendt tilbage med svar.