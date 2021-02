Thomas' sidste lønseddel: Nu nasser jeg

Han har kæmpet sig fra flexjob til et almindeligt job som tekniker, men i foråret fik han brug for hjælp med sin skizofreni. Den fik han ikke, og så mistede han jobbet.

- Jeg hedder Thomas, jeg er 48 år, jeg har en diagnose indenfor det skizofrene område.

- Jeg har været syg siden 2010.

- Jeg har været i flexjob i de første 6 år og arbejdet ’almindeligt’ i 4 år – og det er gået rigtig fint, men tilbage i februar 2020, fik jeg et tilbagefald og blev nødt til at melde mig syg fra arbejdet.

Monstre der siger jeg ikke dur til noget

- Jeg hører monstre, der taler til mig. De siger, at jeg ikke dur til noget.

- I al den tid har jeg prøvet at søge hjælp hos Frederikssunds kommune, forgæves.

- Det eneste de kan er, at tale om at min dose skal sættes op.

Sådan indleder Thomas N et brev til nationen! om den måde hans kommune ikke hjælper ham på – og den måde, han godt kunne tænke sig, at de hjalp ham på. For Thomas – der selv har tre børn, en kæreste, der har to børn – synes situationen er blevet mere og mere uholdbar hjemme i familien, efterhånden som tiden er gået, og hjælpen udeblevet.

Hans brev – som nationen! har sendt til Frederikssund Kommune, for at få 'rusket lidt op i sagen', som Thomas siger – fortsætter nemlig således.

Min familie danser om den varme grød

- Min tilstand/sygdom går meget ud over børnene og min kæreste.

- De skal hele tiden `danse om den varme grød` og passe på, hvordan de siger ting og sager for at jeg ikke misforstår det.

- Mine dæmoner kan nemlig hele tiden få næring.

Har brugt min opsparing på en psykolog

- Jeg er ved at give op, og kommunen sætter hele tiden en ny sagsbehandler til at snakke med mig. Jeg har talt med fire forskellige siden marts sidste år.

- Jeg ved, hvad der hjælper – samtaler ved siden af medicinen.

- Så skal jeg ikke tage så meget medicin, som også ødelægger tænderne, som man heller ikke kan få hjælp til at få betalt.

- Jeg har selv brugt 14,750 kr. på psykolog de seneste måneder, men nu har jeg ikke flere midler.

Jeg føler jeg nasser nu

- Jeg har brug for hjælp til at få det bedre og komme ud og yde noget i arbejdslivet i stedet for at nasse på samfundet, som jeg føler jeg gør nu, skriver Thomas, og nationen har spurgt Frederikssund Kommune, hvorfor de ikke hjælper en borger som Thomas, der gerne vil i arbejde – og om de har nogle gode råd til borgere, der som Thomas kæmper med psykiske diagnoser, men gerne vil tilbage i almindeligt arbejde.

Nogle borgere er sygere end de selv tror

De svarer at de ikke må udtale sig i en konkret borgers sag, men gerne vil besvare spørgsmål ud fra en generel betragtning:

- De tilbud som Frederikssund kommune iværksætter for borgere der er på sygedagpenge, har til formål at få borgerne tilbage i beskæftigelse, inden for det eksisterende arbejdsområde, eller inden for et nyt område, der er tilpasset eventuelle skånebehov.

- Hvilke initiativer der iværksættes, afhænger bl.a. af den lægefaglige vurdering. I nogle tilfælde opleves, at der er en betydelig forskel i borgerens opfattelse af egen tilstand, og den lægefaglige vurdering.

Man kan få hjælp hvis vi vurdere man skal have hjælp

- I nogle tilfælde oplever borgeren, at være enten mere syg eller frisk, end det som den lægefaglige vurdering beskriver.

- Uafhængigt af om en borger er på sygedagpenge eller ej, kan der ansøges om økonomisk støtte til behandlinger. Muligheden for økonomisk støtte afhænger af den konkrete borgers økonomi, og er en individuel vurdering

- Det er generelt vigtigt at alle sygedagpengemodtagere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, uanset fysiske eller psykiske udfordringer. Dette kan blandt andet ske i en virksomhedspraktik, når borgeren har mistet sit arbejde.

Borgere i hele landet er ramt

- Desværre har muligheden for dette været yderst begrænset grundet covid-19 i det meste af 2020, og er fortsat en udfordring i begyndelsen af 2021. Dette rammer desværre fortsat de borgere, der aktuelt er på sygedagpenge i hele landet.

- Kommunen tilbyder også mestringsforløb, der gør borgere bedre i stand til at leve med, og gerne være i beskæftigelse, med deres diagnoser. Ligeledes understøtter sagsbehandlingen borgerne i deres eventuelle behandlingsforløb.

Nye sagsbehandlere er en styrke

- Frederikssund kommune har tilrettelagt arbejdet med sygedagpengeborgere på en måde, hvor der bliver skiftet sagsbehandler efter længerevarende sygdom.

- Dette ser kommunen som en styrke, da det ikke er de samme kvalifikationer og kompetencer, der skal til at hjælpe borgere tidligt i et sygdomsforløb som senere i, et typisk kompliceret længerevarende forløb, skriver Peter Andersen Hove, afdelingleder, Job og Borgercenter, Sygedagpenge og arbejdsfastholdelse, men hvad tænker du?