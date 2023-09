Tidligere ambassadør i chok over Danmark

- Jeg er chokeret over, at man tilpasser sig respekten for religion fra lande som Syrien, Saudi-Arabien, Iran og Pakistan – lande, hvor folk bliver dræbt, hvis de ikke accepterer religionens diktat, eller hvis de er ikke-troende.

1-0 til muslimerne: Koran-debat stikker af

Utilbørlig behandling skal straffes

Sådan lyder det nu fra Frankrigs tidligere ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, der har talt med DR Nyheder om den lov, regeringen - med henvisning til Danmark interesser - vil indføre. En lov, der skal kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Og vil gøre det strafbart, hvis man offentligt afbrænder Bibelen eller Koranen.

Det er alvorligt

Og Francois er ikke den eneste franskmand, der langer ud efter den danske regering.

Magasinet Charlie Hebdos chefredaktør, Gérard Biard, siger til Weekendavisen, at politikerne nu fratager danskerne en grundlæggende rettighed:

- Blasfemi er ikke at såre eller fornærme de troende, men at betvivle eller bespotte Guds magt.

- Og ved at nægte sine borgere denne ret, tager man en helt grundlæggende rettighed fra dem.

- Jeg kan slet ikke understrege nok, hvor alvorligt det er, siger han til avisen.

Koran er tåbelig

Flere meningsmålinger har vist, at der er flertal blandt borgerne for loven, og i et læserbrev til nationen! skriver Troels C, at han synes, loven giver rigtig meget mening:

- Regeringens intention om at stoppe epidemien af koranafbrændinger fra provokatører på den ekstreme højrefløj har min fulde støtte. Koranafbrændingerne tjener kun ét formål: at provokere og splitte, hvor vi har brug for at samle.

- Dermed ikke være sagt, at religionskritik ikke må finde sted. Religionskritik er en menneskeret, men bør ske på et sagligt grundlag. Afbrænding af hellige bøger - uanset hvilke - er ikke saglig, men tåbelig og uansvarlig.

Vi skal ikke trampe på religiøse mindretal

- Ramaskriget fra diverse opinionsdannere om, at regeringens tiltag er i modstrid med den grundlovssikrede ytringsfrihed, er langt ude. Ytringsfriheden blev i sin tid sat i verden for at beskytte borgerne mod overgreb fra statsmagtens side. Ikke for at trampe på et religiøst mindretals følelser. Med andre ord: ytringsfrihed, ja tak, men under ansvar.

- Koranafbrændingerne er simpelthen dårlig opførsel. Det leder mine tanker hen på uopdragne skolebørn, som man ofte støder på i folkeskolen.

- Hvis lille Brian kommer hjem fra skole og siger til sine forældre, 'Jeg er blevet sendt hjem, bare fordi jeg kaldte lærerinden en fucking luder', mon Brians forældre så vil rose deres lille guldklump for at have udnyttet sin ytringsfrihed? Næppe, skriver Troels, men hvad synes du?