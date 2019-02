Tidligere P-vagter i bøde-debat: Onepark gør det forkert

Næsten 20.000 læsere har deltaget i debatten om Tors P-bøde. Og flere af dem har erfaring med at udskrive at bøder.

- Som p-vagt, så kan jeg se at der mangler et meget vigtig billede i deres fotoserie.

- Det er et billede af hele forruden helt tæt på direkte foran..

Jeg ville få en skideballe

- Jeg vil sige, hvis det var i det firma jeg er i, ville denne blive annulleret med det samme!!

- Og jeg ville få en skideballe for ikke at lave mit arbejde efter bogen!!



- Bum færdig..

Sådan skriver nationens! Boris i en af 191 kommentarer ( det er ret mange, fordi vi har skiftet kommentarsystem), der er skrevet om den P-bøde på 795 kroner Tor modtog med posten i november.

Bøden skjuler jo min P-skive

Tor mener nemlig at P-vagten har taget bevis-billederne, så man netop IKKE kan se den automatiske P-skive, han har liggende. Og Boris, der altså arbejder som P-vagt, er ikke den eneste med erfaring fra bødeskrivning på danske veje og stræder, der synes Onepark burde slette bøden. Thomas - der var P-vagt for 8 år siden - synes nemlig også, at Onepark opfører sig forkert:

Anklager p-firma for foto-snyd: Skjuler p-skive med bøde

- Jeg arbejdede ved et sygehus, og det meste af mit arbejde var at sørge for at folk respekterede handikap pladser, taxi holde pladser, ikke blokerede for ambulancer og iøvrigt vejlede folk omkring P-automaten.

- Vi tog også billeder.

- Og det som ham gutten fra One Park har gjort virker kontra-intuitivt. Formålet med billedet er at kunne løfte bevis byrden, ikke det modsatte.

- Det er ligegyldigt hvor p-afgiften placeres, men man tager da billedet /før/ man har udskrevet afgiften.

Man dokumenterer jo ikke at man har skrevet en bøde

- Det man dokumenterer er at bilen er parkeret forlænge eller forkert.

- Der er intet jo behov for at dokumentere at der er udskrevet en afgift, den kommer med posten, skriver Thomas.

nationen! har stadig ikke hørt fra Onepark, selv om vi fredag bad dem svare på, om de kan afvise, at der gemmer sig en P-skive bag Tors bøde.

Men 63 procent, at de 19.969 læsere, der har deltaget i afstemningen, tror lige nu, at Onepark står fast.