Til grin i sutsko

Folk, der pakkede sig varmt ind og sparede på el-varmen sidste vinter, bliver straffet. For det er kun dem, der brugte mere end 1500 kilowatttimer i december 2021, der får varmecheck. Et det fair?

- Det er simpelthen for dårligt, at folk skal straffes for at spare.

- Jeg sidder her i el-opvarmet hus (med 2 vandvarmere køkken/bad), der heller IKKE er i drift - blot for at spare og spare,

- Og så kan man ikke komme i betragtning – selv med en indkomst nærmest 0.

Har ikke råd til at tænde for komfuret

Sådan skriver Janet C til nationen! i en af de mange henvendelser, der er kommet fra danskere, der troede, de skulle have en varmecheck på 6000 kr., men som af den ene eller anden grund ikke fik den.

Janets problem er den el-forbrugsgrænse energiminister Dan Jørgensen og Energistyrelsen har sat for udbetaling.

Folk, der som Janet slukkede for det varme vand og skruede ned for varmen, da elprisen strøg i vejret sidste efterår - og derfor brugte under 1500 kilowattimer i december 2021 - er nemlig udelukket fra at få hjælp. Og Janet er ikke den eneste sparsommelige dansker, der føler sig til grin:

Varm mad hveranden dag - og uldsokker

- Vi laver ikke varm mad dag hver dag, for det sparer vi os også ud af, og det gjorde vi også i december.

- For fanden altså, vi vasker tøj om natten.

- Vi sad med uldsokker og dyne på i sofaen og så fjernsyn i bælgravende mørke, og så var der lys i emhætten.

- Vi gjorde fandeme, hvad vi kunne. Og det fik vi så én over næsen for, har Nina E. fortalt Ekstra Bladet. Hun brugte også for lidt til at kunne få hjælp.

Minister-Dan: Grænsen skal gå et sted

Varmechecken blev forhandlet på plads hos klima- og energiminister Dan Jørgensen i februar - og han har sendt denne kommentar til Ekstra Bladet om grænsen på de 1500 kilowatt:

- Der er ingen tvivl om, at en hverdag med høje energipriser er hårdt for mange, og vi har givet en hjælpende hånd, til dem, der er hårdest ramt.

- Grænsen skal gå et sted, selvom jeg har forståelse for, at det er frustrerende at være tæt på at være i målgruppen.

- Udover varmechecken har vi givet en pulje på 200 mio. kr. til kommunerne, som kan yde støtte til de pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre, der har allermest brug for det.

- Og vi har nedsat elafgiften af flere omgange, lyder det fra ministeren, men hvad synes du?

