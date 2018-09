Til grin: Vi sorterer plast til genbrug - men det meste bliver bare brændt

- Havde det på fornemmelsen.

- Al den anstrengelse for at nogle mennesker skal føle sig gode.

- GENBRUG ER GULD..... nogle gange bare fake news.

Sådan skriver Britta A på JyllandsPostens Facebook om den tilsyneladende ret så nytteløse sortering mange borgere i Danmark foretager når de lægger affald i skraldespanden.

Langt bedre det kommer i forbrændingen

Og Britta er ikke den eneste, der føler sig snydt af sorteringsmafiaen, der mange steder har fået held med at stille adskillige containere op i folks haver.

- Det kræver en masse ressourcer og energi.

Sortering er et beskæftigelsesprojekt

- Det er langt bedre at det kommer i forbrændingen det hele og at det bliver udviklet til varme og el, skriver Jørgen P i sin kommentar og Elle H mener, at sorteringen handler om noget helt andet end miljø og klima:

- Beskæftigelses-projekt for brugerne og kommunerne????, skriver hun. nationens! Otto er endnu mere kontant i sin kommentar:

- Det er snyd og humbug, og viser bare at vi borgere er totalt til grin for vores egne penge.

- Fra nu vil jeg smide plastikken sammen med det andets husholdnings affald, lyder det fra Otto H