24. mar. 2022 kl. 23:16

Tilfreds Telia-kunde bliver skidesur

17.000 Telia kunder skal betale 100 kr mere per måned for deres TV-pakke - og Telia sælger prisstigningen bl.a ved at love nye kanaler. Men Jesper er tilfreds med de kanaler han har i dag - og vil ikke betale mere.