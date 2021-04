Tilskuds-rod: Fik to kø-numre

- Det er da helt til grin, at der i går sad 18.000 mennesker og ventede på at komme igennem.

- Folk, der ikke vidste, om der er penge, når det blev deres tur



Man kunne komme foran i køen

- Især fordi det har vist sig, at man rent faktisk kunne komme foran i køen - på trods af at Energistyrelsen udtrykkeligt skriver, at der først åbnes kl.10.

Sådan skriver Henrik E. til nationen! om den meget lange digitale kø, der mødte danske boligejere, der ville søge om tilskud til energi-forbedringer onsdag.

Tusindvis i kø til støtteordning: Måske allerede for sent

Henrik havde nemlig stillet sig i kø via sin mobiltelefon to timer før den officielle ansøgnings-start – og kl. 10, da ansøgning åbnede officielt, gik han på via sin pc.

Nationen! har derfor spurgt Energistyrelsen, hvordan det kan være, at man kunne stille sig i kø flere timer før den officielle åbning – og det svarer de på nedenfor. Henriks brev fortsætter nemlig således:

Spild af folks tid

- Det er at spilde folks tid, når der sidste år blev behandlet 5200 ansøgninger.

- Det er også spild af skattekroner plus alle de ansatte i Energistyrelsen, der skal behandle og kontrollere efterfølgende.

- Jeg er rimelig højt udannet, og folk, der alene har 7.-10. klasse, har ikke en chance i det her ’spil’ om penge, skriver Henrik, og Energistyrelsen svarer, at der ikke er tale om, at nogen kom foran, men at de i går benyttede et digitalt venteværelse:

Vi anvender et kø-system

- For at undgå eventuelle systemnedbrud som følge af stort pres på Energistyrelsens ansøgningsportal har Energistyrelsen valgt at anvende et køsystem.

- Energistyrelsen administrerer en række puljer, der kører over samme it-portal.

- Det har derfor af hensyn til øvrige ansøgere ikke været muligt at 'lukke ned' for portalen i perioden op til, at bygningspuljen åbnede.

Så folk der loggede på kom i venteværelse

- Ansøgere til bygningspuljen, som er logget på før kl. 10, har i stedet kunnet tilgå et venteværelse.

- Venteværelset er oprettet, da ansøgere ellers kunne drage fordel af at være logget ind på systemet inden kl. 10 og få adgang uden om køen.

- I venteværelset har man ikke fået tildelt et nummer, da køen først er dannet umiddelbart efter kl. 10.

Kl. 10 fik folk i venteværelset et nummer

- Ved åbningen af portalen kl. 10 har ansøgere i venteværelset og ansøgere, der er ankommet umiddelbart efter kl. 10, fået tildelt et kø-nummer, uafhængigt af hvornår de ankom til venteværelset.

- Ansøgere, der er logget på efter kl. 10, er blevet tildelt fortløbende kø-numre, i takt med at de er logget på, skriver Energistyrelsen, der ikke har svaret på, HVOR mange der ventede i det digitale venteværelse, da klokken blev 10.

Nedenfor kan du også læse breve fra Martin P. og Kasper Ø., der også er vrede, men hvad tænker du?

Rådne vinduer: Ku' have fået 30.000 kr. i tilskud