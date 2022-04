Timeløn 165 kr.: Ukrainere får job

- Vi har her – tre dage efter at de nye regler er trådt i kraft - ca. ti ukrainske flygtninge, som i løbet af denne uge kommer i gang hos os i forskellige servicefunktioner.

Vi er klar til mange

Sådan lyder det i dag fra feriehusudlejeren Sol og Strand, der allerede for en måned siden meddelte, at de havde jobs til 100 ukrainere. Sol og Strand havde bare det problem, at ukrainerne ikke måtte arbejde, før de havde fået en opholdstilladelse.

100 ukrainere søges: Timeløn 165 kr.

Men i sidste uge erkendte opholdstilladelsesminister Tesfaye, at systemet var for sløvt til at behandle alle ansøgninger indenfor en rimelig tid - og nu kan ukrainere arbejde UDEN opholdstilladelse:

Gode erfaringer med ukrainere

- Vi forventer, at vi i løbet af de næste uger kommer op på flere (ukrainere, red). Måske mange flere.

- Det må de næste dage, hvor vores 27 bureauer langs Danmarks kyster får gang i møderne med de ukrainske flygtninge, vise.

- Vi er klar til at tage imod mange – og vi har gode erfaringer med ukrainske medarbejdere i forvejen, lyder det fra Kristian Andersen, der er pr- og pressechef i Sol og Strand.