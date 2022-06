Timeløn 210 kr: Så gad de godt

De 16.800 primært unge danskere, der pludselig kunne få arbejde i kviktestcentrene, tjente rigtig godt. Nu viser ny analyse, at de efter poder-tjansen, søger arbejde til lavere løn i andre brancher

- Kviktestjobbene (blev) i høj grad besat gennem en 'uudnyttet' arbejdskraftsreserve blandt unge med studiejob, deltidsansatte i øvrige erhverv og ledige.

-Og testindsatsen (reducerede) kun i begrænset omfang beskæftigelsen i øvrige job.

Arbejder mere end før

- I takt med at kviktestcentrene nedskalerede indsatsen, begyndte kviktesterne at arbejde endnu flere timer i andre job end før, de blev testere.

- Herunder også i brancher, hvor timelønningerne typisk er lavere end kviktestlønnen.

Yderst positivt

Sådan skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i en ny analyse af de 16.800 danskere, der tog poder-job på de mange kviktestcenter. Og deres tilknytning til arbejdsmarkedet før, under og efter tiden med kviktest.

De fleste af de 16.800 var unge, der i forvejen havde deltidsjob. Men cirka en fjerdedel kom fra en overførselsindkomst. 1.700 podere havde således fået dagpenge i måneden før deres poder-job. 570 havde fået sygedagpenge og 270 havde været på kontanthjælp.

- Analysens resultat er yderst positivt.

Er der nogen der vil arbejde mere?

- Det viser, at der er nogle mennesker, som er villige til at arbejde noget mere, og det bør være noget, som virksomhederne tænker over.

- Altså, om man har nogle medarbejdere, som kunne være villige til at tage nogle flere timer. - Det kan være unge eller studerende, ældre medarbejdere eller folk i hele medarbejdergruppen som sådan, siger Steen Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri til Finans.dk om resulatet af analysen, der også viser, at timelønnen i snit var cirka 210 kr.