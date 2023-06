Timeløn 232 kr: Så sejt

- Stort tillykke til jer alle.

- Det er rart, at der stadig er nogle mennesker, som vil arbejde som pædagoger af interesse og ikke pga lønnen.

Sådan skriver Mette E. i en af de 46 kommentarer, der er skrevet på TV MidtVests Facebook-profil om de 89 færdiguddannede pædagoger fra uddannelsen i Viborg - og den løn, de får, når de får arbejde.

Ligeglad med lønnen

Ifølge Lønstrukturkommissionen ligger pædagoger nemlig rimelig lavt - 232 kr. gennemsnitlig timeløn - i forhold til uddannelsens længde. Og TV MidtVest har da også talt med to af de 89, der bekræfter at lønnen ikke betyder noget:

- Jeg er ligeglad med lønnen.

- For mig handler det bare om, at børnene har det godt, det er løn nok for mig at kunne se dem smile, siger Amalie således. Og Anne - der er gift med en pædagog - siger også at hun har valgt fag af interesse, og har ignoreret lønnen:



Sej, sej og her er der job

Og læser man videre i kommentarerne, er der ét ord, der bliver brugt flere gange:

- Du er så sej, skriver Phoebe M. således og ønsker kæmpestort tillykke.

- Hvor er jeg glad for at høre dig sige det!

- Hvor er du sej, skriver Jeanne M. og Charlotte L. er allered ved at tilbyde de færdige pædagoger job:

- Hvis de tre skønne nye pædagoger ikke skulle have fået sig et job, så søger Stoldalen i Hobro.

- Skøn arbejdsplads, skønne børn og skønne kollegaer, skriver hun, men hvad tænker du?

