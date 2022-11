Tinka-mystik: Kig på mærket

Martin fik at vide, at det var hemmeligt, hvor Tinka-huerne bliver syet. Men hverken Martin eller kundeservice har åbenbart en Tinka-hue, som har en fin lille mærkat

- Hej.

- Jeg var nysgerrig over hvor de Tinka huer som i øjeblikket er det helt store, egentlig er fremstillet.

- Jeg skrev derfor en mail til Salling group og spurgte.

- Men. Det vil de ikke oplyse. Det synes jeg er ret mærkeligt.

Det er da rart at vide

Sådan indleder Martin H. et brev til nationen! om de 210.000 Tinka-huer, Salling Group har sendt ud deres butikker i år. Huer, der er revet væk og har fået symaskineejere til selv at gå i gang med rød filt i en grad, så man kan mærke det hos filthandlerne: Udsolgt: Tinka-hue-trick.

Martin har også sendt det svar han fik fra Salling med. Og han håber, at nationen! har mere held med at få svar. Hans mail fortsætter nemlig således.

- Jeg synes at man som forbruger har ret til at vide hvor ens købte produkt er fremstillet.

- For det er da rart at vide, om de er produceret under ordentlige arbejdsforhold.

Annonce:

For Kina er jo ikke kendt for gode arbejdsforhold

- Her tænker jeg om de er produceret i Kina, som jo ikke er kendt for gode arbejdsforhold, skriver Martin, og nationen! har spurgt Salling, om de er enige i, at forbrugerne skal vide, hvor en vare er produceret? Og hvor Tinka-huerne kommer fra?

De har sendt dette svar:

- Hvis man har en hue, kan man blot kigge i den, hvor det står skrevet på det lille, velkendte mærkat.

- Ellers oplyser vi det gerne i kundeservice, selvom det desværre er misset her, skriver Salling Group, men hvad tænker du?