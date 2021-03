Tissetøj: Nabo gør kommunens arbejde

- Mikkel er 48 år og spastiker.

- Han har via Skive Kommune en såkaldt BPA-ordning på 7 timer og 25 min pr døgn. Det betyder, at han skal leve HELE sit liv på de 7 timer og 25 min om dagen.

Mig og min familie hjælper

- Skulle der være hjælp nok, skal den udvides med mindst 5 timer. Så det er mig og min familie, der hjælper når kommunen ikke gør.

- Og Mikkel er faktisk blevet væsentligt dårligere over de sidste 2 år. Ting han kunne før, kan han ikke nu. Desværre.

Piver du nu igen, Peter

Sådan indleder Lise J, der er ven og nabo til Mikkel, et brev om kommunal hjælp – og mangel på samme. Lise skriver fordi hun synes, der er noget helt galt i, at det er hende, der skal hjælpe en borger med tøjvask, toiletbesøg og når han er væltet om på gulvet. Og det synes hun kommunen skal vide og svare på. Hendes brev – som Skive Kommune kommentere nedenfor – fortsætter nemlig således:

Når uheldet er ude - og Mikkels tøj skal vaskes

- Mikkel er i lørdags opereret for en cyste der havde udviklet sig til en byld.

- I den forbindelse får Mikkel stærk antibiotika og har virkeligt tynd mave. Han har fået lov at få 5 x 5 min til toilet besøg via hjemmepleje men bruger 30 min pr toilet besøg

- Så det er mig og min familie der hjælper ved toiletbesøg og når uheldet er ude. Det er mig/os der vasker Mikkel og ordner tøj.

- Mikkel kan ikke selv vende sig i sengen med såret og kommunen kommer nu og vækker ham 2 gange om natten.

Opkald om natten: Jeg skal tisse

- Det giver mindre søvn og Mikkel får det dårligere pga søvnmangel.

- Skal han tisse om natten, ringer han efter os

- Det burde da være sådan, at han kunne ringe til kommunen ved behov, skriver Lise synes, det er for dårligt og at kommunen 'ikke er deres opgave moden'.

nationen! har derfor bedt Skive Kommune svare på, om de selv synes at Mikkel får den hjælp han skal have – og hvad de synes om at Lise og hendes familie skal hjælpe til med toiletbesøg, tøjvask osv. De svarer således:

- Tak for din mail.

- Skive Kommunes svar på dit spørgsmål er: Vi kommenterer ikke på enkeltsager.