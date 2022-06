Tivolivagt nappede 12-årigs pantpenge

Tivoli vil ikke have at børn samler pantkopper - og det gik ud over en gruppe på tre drenge d. 2. juni. De blev bedt om at hoppe - og fik konfiskeret mønterne. Det synes en af fædrene er for galt

- Hej.

- Min dreng var på tur i Tivoli med sin skole d. 2. juni. Han går på en specialskole, i klassen er de fra 11-13 år.

- De var 3 drenge som havde fået lov af pædagogerne til at gå rundt og hygge sig alene i jeres have.

- Noget af tiden havde de brugt på at finde plastickopper.

Hvorfor blev de ikke stoppet før?

Sådan indleder Jonas V. et brev til nationen! om den Tivolitur hans søn var på for en uge siden – og den noget ærgerlige oplevelse sønnen og hans to kammerater havde med vagtpersonalet. For da de tre drenge på et tidspunkt går forbi indgangen ved hovedbanegården (ca. 14.30), bliver de stoppet af en ældre Tivolivagt, der beder dem aflevere kopperne. Han siger også, at de ikke må samle flere.

Det synes Jonas sådan set også er fint, men det er det næste der sker, der har fået ham til tasterne. Hans brev – som Tivoli kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Hoppede så mønterne raslede

- Vagten siger også, at han så drenge tidligere, men ikke sagde noget til dem.

- Det kan undre mig, at han så ikke stoppede dem tidligere.

- Men.

- Det var åbenbart ikke nok for vagten at tage deres kopper. Han siger til drengene, at de skal hoppe, så han kan høre hvad de har i lommerne af penge.

Hæld penge i koppen

- Da han har lyttet lidt til til nogle penge, der raslede i lommerne kalder han dernæst op på sin walkie-talkie og spørger, om han skal konfiskere pengene...

- Da han er færdig med sin walkie tager han min drengs kop ud af hans hånd og beder en af de andre drenge, som åbenbart havde raslet mest da de hoppede, om at hælde penge ned i koppen til han siger stop. Drengen hælder så penge op i koppen.

- Min dreng gjorde vagten opmærksom på at de selv havde penge med hjemmefra. Det prellede af på vagten.

Nu er jeg sød - behold tre kopper

- Vagten slutter af med at give dem lov til at beholde 3 kopper og siger nu er jeg sød og I kan få lov at beholde dem. Det var så det.

- Jeg har fuld forståelse for at I ikke vil have en horde af unge med hovedet ned i skraldespandene som fisker efter flasker. Skal dog understrege at drengene ikke vidste at de ikke må samle de kopper.

Det er tyveri fra børn, synes jeg

- Personligt synes jeg det er ærgerligt, at så meget af jeres plastic ender i skraldespanden, men kan godt se udfordringen i at haven ikke skal fyldes med pantsamlere. Men det skal jeg nok blande mig uden om.

- Når det så er sagt synes jeg, at jeres vagts måde at håndtere det på virker som en magtdemonstration og det hører ingen steder hjemme.

- I min optik har han stjålet fra børn og til dels ydmyget dem ved at stå at hoppe, skriver Jonas og nationen! har spurgt Tivoli hvad deres politik er over for pantsamlere – og hvad haven bruger de penge, der bliver konfiskeret, til?

Må jeg få dit bæger? Nej, jeg er ikke færdig

Og det svarer Tivoli - der er glade for at komme til orde og forklare, hvorfor de gør, som de gør - på sådan her:

- Helt generelt ønsker vi en forlystelseshave, hvor alle gæster har en god oplevelse.

- Tivoli er et fristed og et pusterum i en travl hverdag for mange gæster.

- En del af den gode Tivoli oplevelse at f.eks. at vi ikke ønsker, at børn, eller voksne for den sags skyld, samler genbrugsbægre op af skraldespande eller spørger gæster, om de må få deres bægre.

Forbuddet fremgår også af regulativerne

- Vi har tidligere haft grelle eksempler på børn/voksne der spurgte gæster om de ikke måtte få deres halvfyldte bægre. Det skal ikke være en del af gæsternes oplevelse.

- Det fremgår i øvrigt af vores parkregulativer på tivoli.dk - og det fremgår også af skilte i udskænkningsstederne. Her kan du se, hvad vi skriver i haveregulativet :

- Det er ikke tilladt at indsamle flasker og genbrugsbægre, mv. i Haven.

- Det er alene tilladt at indløse genbrugsbægre købt af en selv.

- Svindel med Tivolis genbrugsbægerordning politianmeldes.

- Det er ikke tilladt at opsamle ting fra Tivolis skraldespande.

- Beløbet vi tager og får for Genbrugsbægre går stort set lige op med rengøring.

Vagt kunne nok have været mere elegant

- I det enkelte konkrete tilfælde som beskrives lyder det det som om, at det godt kunne have været håndteret lidt mere elegant, hvis det er forgået som beskrevet. Alle gæster i Tivoli skal have en god oplevelse også, når de f.eks. gøres opmærksom på brud på regler mm.

- Vi har efterfølgende talt med den pågældende medarbejder, der er meget vellidt og erfaren i håndtering af gæster.

Og vi tager en konstruktiv snak

- Han havde en lidt anden opfattelse af situationen og havde svært ved at genkende den pågældende beskrivelse. Men uanset hvad, så tager vi den slags henvendelser alvorligt og bruger episoden til en konstruktiv snak internt.

- I Tivoli sorterer vi selv skraldespandene, så der går ikke plastik til spilde og evt. pant går tilbage til Tivoli, som en del af vores genbrugs strategi, skriver Tivoli. men hvad tænker du?

25 års fødselsdag: Kom med dybt under Storebæltsbroen