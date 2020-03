Tjekkede mine bryster og åndede mig i ansigtet

- Jeg har hørt vores statsminister - hvor hun siger hold afstand / hold afstand.

- Men det stemmer ikke overens med, hvad jeg oplevede på Viborg sygehus i går - da jeg var til mammografi (brystkontrol, red.).

- Det er den kontrol man får tilbudt hvert andet år, når man er over 50.

Havde forventet at jeg ville få udleveret maske

Sådan indleder Anja M et brev om coronasmitterisiko og forventninger til forholdene på et dansk sygehus. For da hun dukkede op til den frivillige brystscreening, alle danske kvinder over 50 år bliver tilbudt, ja, så foregik det på en i hendes øjne komplet håbløs måde.

For nogle uger siden var brystscreeningerne også til debat på nationen! - det var, da formanden for radiograferne kom med sit nødråb 'Dine bryster er ikke ekstraordinære: Bliv væk'. nationen! har bedt Viborg Sygehus kommentere Anjas oplevelse.

Deres svar kan du læse nedenfor. Anjas brev fortsætter således:

- Jeg havde forventet at hende der skulle tage røntgen billeder ville bære maske og at jeg fik udleveret en maske - men nej hun var kun 15 cm fra mit hoved og åndede mig direkte ind i ansigtet.

- Hun gjorde intet for at passe på - Intet - jeg var chokeret.

De sagde jeg bare kunne have meldt fra

- Da jeg kom ud påtalte jeg det og det jeg fik at vide, med en meget bestemt tone, var at jeg kunne jo bare ha meldt fra og blevet hjemme.

- Ja det kunne jeg hvis jeg var blevet oplyst om at hun skulle så tæt på mig og ikke bar maske.

- Men jeg fik ingen advarsel og troede da i hvertfald at Viborg sygehus ville vise ansvarlighed.

- Jeg synes ikke det er i orden og håber da, I vil tage det op, skriver Anja, der også godt kunne tænke sig, at der bliver bragt billeder, som viser, hvordan en mammografi foregår. Dem kan du se her - Viborg Sygehus' svar kan du se nedenfor:

Sådan ser det ud, når et bryst skal tjekkes. Arkivfoto: Finn Frandsen

Det er det styrelsen og ministeriet har bestemt

- Vi kan godt forstå, at du - Anja - undrer dig.

- Vi er kede af, at du har haft en dårlig oplevelse hos os, og at vi også har orienteret ledelsen af brystkræft-screeningen om dit indlæg, så de kan tage det op i personalegruppen.

- Forklaringen er, at vi fortsætter med at screene, fordi det indtil videre er dét, som Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren har bestemt. Det er fortsat også vigtigt, at vi undersøger for cancer.

- Vi bruger værnemidler, herunder masker, de steder, hvor Region Midtjyllands og Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at vi skal det. Derfor bruger vi ikke værnemidler i screeningen.

Vi sparer masker til covid-19 afdelingen

- Vi sparer dem til der, hvor allermest smitte er koncentreret - der, hvor vi håndterer covid-19-patienter. Det er vi nødt til.

- Samtidig beder vi alle patienter om at blive hjemme, og melde afbud, hvis man har symptomer for at passe på smittespredningen, hvis det kan lade sig gøre.

- Det er en meget ekstraordinær situation, vi står i. Det skal ikke være nogen undskyldning, men vi beder om forståelse, skriver Regionshospitalet Viborg, men hvad tænker du?