Tjener 32.000: Vil gerne ned på 13.000

- Jeg hedder Jan.

- Jeg arbejder som elektriker, men vil gerne stoppe.

- Jeg tjener 32.000 om måneden.

- Men jeg er godt slidt ned efter 47 år.

Ingen papirer - og mail er ikke nok

Sådan indleder Jan B. et brev til nationen! om at være 63 år gammel og slidt. Og bo i et land, hvor sådan nogle som ham kan få lov til at gå på tidlig, såkaldt Arne-pension.

Stakkels Arne

Jan skriver, fordi han i sin 47 år lange el-karriere havde arbejde på Grønland i otte år. Og fordi Udbetaling Danmark ikke synes, at den dokumentation i form af mails fra arbejdsgiveren Jan har skaffet, er god nok.

Men Jan giver dig ikke op, og håber nu, at det her brev til nationen! kan få systemet til at tænke sig om en ekstra gang, og give ham og andre som ham pension på hvad han regner med 13.000 om måneden. Han brev fortsætter nemlig således:

Hvad gør man så?

- Jeg ikke kan dokumentere papirer på det nu 38 år.

- Jeg har været i kontakt med firmaet i Grønland, som heller ikke har papirer derpå mere.

- Skatteforvaltningen og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har heller ikke papirer så langt tilbage, så hvordan kan jeg så dokumenterer dette.

- Rigsarkivet i DK er også kontaktet uden held.

- Firmaet i Grønland, Arssarnerit A/S, har givet mig dokumentation på mine 3 ansættelser hos dem, men det er også afvist af Udbetaling Danmark, skriver Jan, der gerne vil høre, hvor mange andre der er i samme situation. Og om de har et godt råd til hvad han gøre.

